Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 11 – 17 Mayıs Konser Takvimi

İzmir'de baharın enerjisi sokaklara taşınıyor! 11 - 17 Mayıs tarihleri arasında Ege'nin incisinde gerçekleşecek birbirinden renkli konser, festival ve sahne etkinliklerini müzik türlerine göre derledik:
İzmir'de Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?
Gökhan Türkmen: 12 Mayıs Salı saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda romantik şarkılarıyla İzmir akşamını ısıtıyor.
Tuğkan: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de SoldOut Performance Hall’da akustik ağırlıklı samimi repertuvarıyla dinleyenleri duygulandırıyor.
Bengü Beker: 13 Mayıs Çarşamba saat 23.30’da Mizu İzmir’de pop müziğin sevilen ritimleriyle eğlenceli bir gece yaşatıyor.
Serdar Ortaç: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda dillerden düşmeyen hareketli hitleriyle coşkuyu zirveye taşıyor.
Hande Bizi Sezen'e Götür: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda özel repertuvarıyla dinleyenleri Sezen Aksu'nun müzik evrenine götürüyor.
Emre Altuğ: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de SoldOut Performance Hall’da yılların eskitemediği şarkılarıyla nostalji ve eğlenceyi bir araya getiriyor.
Ebru Yaşar: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Mumlu Meyhane’de güçlü yorumuyla arabesk pop severlere unutulmaz anlar vadediyor.
Simge Sağın: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir’de iddialı sahne performansı ve popüler şarkılarıyla fırtınalar estiriyor.
Göksel - Rüyaların İşi Tour: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda zarafeti ve etkileyici vokaliyle kulakların pasını siliyor.
Seda Sayan: 17 Mayıs Pazar saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir’de eğlence dolu şovuyla haftanın görkemli kapanışını yapıyor.
İzmir'de Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri:
Turkish Rock Night Vol.3: 13 Mayıs Çarşamba saat 19.30’da Cliff Venue’de yerli rock gruplarını ağırlayarak yüksek sesli bir geceye imza atıyor.
Tato Bar 20. Yıl Festivali: 13 - 16 Mayıs tarihlerinde Tato Bar’da İzmirlileri rock müziğin kült mekanıyla uzun soluklu bir kutlamaya davet ediyor.
Adamlar: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ironik sözleri ve enerjik sahnesiyle hayranlarını coşturuyor.
Mor ve Ötesi: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de İzmir Arena’da senelerin birikimi ve sağlam rock tınılarıyla izleyenleri büyülüyor.
Can Gox: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Feriştah Social’da blues ve rock’ı harmanlayan o eşsiz, güçlü vokaliyle geceyi damgalıyor.
Can Bonomo: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda samimi ve hareketli alternatif rock tarzıyla İzmirli müzikseverleri kucaklıyor.
İzmir'de Bu Haftanın Alternatif / Indie & Özgün Müzik Konserleri:
Grup Abdal: 14 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde Anadolu ezgilerini modern bir nefesle yeniden yorumluyor.
Murmurrica: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Monk Community’de bağımsız müziğin yeni renklerini İzmir sahnesine taşıyor.
Kozmos: 15 Mayıs Cuma saat 21.30’da Rene Lokal’de kendine has tarzıyla alternatif bir müzik deneyimi sunuyor.
Trialogue Konseri - Ali Seçkiner Alıcı & Çiğdem Gürdal: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda türküler ve özgün eserlerle zenginleşen çok sesli bir dinleti hazırlıyor.
Yürüyen Merdiven ft. Simona Severini: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Monk Community’de yenilikçi ve deneysel tarzıyla dikkat çekici bir performansa imza atıyor.
İzmir'de Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri:
Anıl Piyancı & Allame Hip Hop Gecesi: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Ooze Venue’de Türkçe rap'in ağır toplarıyla mekanı ateşe veriyor.
Mode XL: 15 Mayıs Cuma saat 21.30’da Ooze Venue’de kült beatleri ve sert sözleriyle underground ruhunu yeniden canlandırıyor.
Kayra: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Cliff Venue’de hikaye anlatan derin lirikleriyle rap dinleyicilerini bambaşka bir atmosfere çekiyor.
Murda: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Ooze Venue’de hit olan trap ve rap parçalarıyla eğlenceyi sınırların ötesine taşıyor.
Ahiyan: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir’de alternatif hip-hop tınıları ve güçlü yorumuyla geceye damga vuruyor.
Motive: 17 Mayıs Pazar saat 21.30’da İzmir Arena’da dinamik ve iddialı sahne performansıyla rap rüzgarları estiriyor.
İzmir'de Bu Haftanın Caz, Klasik & Enstrümantal Konserleri:
Quarted Jazz Night- Quadro Tone: 11 Mayıs Pazartesi saat 20.30’da Dorian Sanat Akademi’de haftayı zarafet ve caz melodileriyle başlatıyor.
Jazz Night: 11 Mayıs Pazartesi saat 20.30’da Dorian Sanat Akademi’de müzikseverlere sıcak ve keyifli bir doğaçlama gecesi yaşatıyor.
Kerem Görsev Quartet: 12 Mayıs Salı saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde piyanodaki ustalığıyla caz severleri mest ediyor.
Atacan Kesman Klasik Gitar Resitali: 12 Mayıs Salı saat 20.30’da Bi'Kahve Bi'Sahne’de akustik tellerin huzur veren tınısını kulaklara fısıldıyor.
Fazıl Say - Çılgın Nar Ağacı: 12 Mayıs Salı günü saat 17.00 ve 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde izleyicilere müzikal bir başyapıt sunuyor.
İzmir'de Bu Haftanın Senfonik, Konsept Projeler & Özel Etkinlikler:
Mahsus Mahal - Ruhi Su'ya Saygı: 13 Mayıs Çarşamba saat 20.30’da Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda usta ismin eserlerini anarak duygusal bir akşam hazırlıyor.
Candles and Echoes - Kültürpark: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda mum ışığının mistik atmosferi eşliğinde benzersiz bir dinleti sunuyor.
Candles and Echoes - AASSM: 14 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde romantik ve loş ışıklı müzikal serisine devam ediyor.
SEZEN'CE BİR GECE 'SEZEN AKSU ŞARKILARI TAHTA ÇIKIYOR': 14 Mayıs Perşembe saat 20.30’da İstinyeArt Pervasız Sahne’de Minik Serçe'nin en sevilen şarkılarını sahneye taşıyor.
Queen for Strings: 14 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde efsanevi grubun parçalarını yaylılarla yeniden hayat bulduruyor.
Candles and Echoes - St. John Anglikan Kilisesi: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de St. John Anglikan Kilisesi’nde tarihi dokunun içinde unutulmaz bir akustik gece yaşatıyor.
ICON NIGHTS 'Aysel Gürel Şarkıları': 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da İstinyeArt Pervasız Sahne’de Türk popunun efsanevi söz yazarının unutulmaz şarkılarını anıyor.
SERGIO CORTES. THE MICHAEL JACKSON EXPERIENCE: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda Popun Kralı'nın eşsiz sahne şovunu İzmir'e taşıyor.
İzmir'de Bu Haftanın DJ Performansları, Festivaller ve Partileri:
Saf Akustik Canlı Performans: 13 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Gili Ege Perla’da haftanın ortasına akustik bir soluk getiriyor.
Single Party: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Old Pal Pub’da yeni insanlarla tanışmak ve eğlenmek isteyenleri bekliyor.
Başar Keklik: 14 Mayıs Perşembe saat 21.30’da 6:45 KK Bornova’da elektronik ritimlerle gecenin ritmini belirliyor.
Pandami Music: 14 Mayıs Perşembe saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’da popüler şarkıların enerjik coverlarıyla durmaksızın eğlendiriyor.
Tekir: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir’de ritmik parçalarıyla dans pistini canlandırıyor.
Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak’ta dinlemeye doyulamayan eski şarkılarla geçmişe götürüyor.
İzmir BBQ Fest: 16 - 17 Mayıs tarihlerinde L'aura Garden’da lezzet, mangal keyfi ve kesintisiz müziği bir araya getiriyor.
Rene'de Bir Gün - Let The Summer Days Begin!: 16 Mayıs Cumartesi saat 15.00’te House of René’de yazın gelişini erken ve bol müzikli bir partiyle kutluyor.
Effekt On The Roof: Adam Ten + Yamagucci: 16 Mayıs Cumartesi saat 16.00’da İzmir Marriott Hotel’de teras keyfini uluslararası elektronik isimlerle taçlandırıyor.
CamelPhat: 16 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda house müziğin devleriyle İzmir'i sallıyor.
Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Cliff Venue’de Avrupa müzik listelerinin unutulmaz hitleriyle coşturuyor.
Emmanuel Jal @ Salon: 16 Mayıs Cumartesi saat 23.00’te SALON’da global ezgileri ve dinamik performansıyla geceye farklı bir renk katıyor.
90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti : Mansur Ark & Dj Hakan Küfündür: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’da unutulmaz 90'lar ruhunu canlı performansla perçinliyor.
