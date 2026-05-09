Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 11 – 17 Mayıs Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 09:07

Giderek ısınan havalar ve Mayıs ayının artan coşkusuyla 11 – 17 Mayıs 2026 haftasında Türkiye’nin dört bir yanında müzik sesleri yükselmeye devam ediyor! Ankara’nın görkemli salonlarından İzmir’in açık hava sahnelerine, Eskişehir’in dinamik mekanlarından Bursa’nın yeşil atmosferine kadar geniş bir coğrafyada eğlence doruğa çıkıyor. Senfonik projeler, rock tınıları, rap müziğin hitleri, alternatif sahnelerin yıldızları ve konsept partiler eşliğinde müzik dolu bir haftaya hazır olun.

Peki, İzmir'de bu hafta hangi konserler var? 11 – 17 Mayıs'ta Ankara'da hangi etkinlikler düzenleniyor? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Bu akşam nerede konser var?

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Ankara'da bahar ritmi hız kesmeden devam ediyor! 11 - 17 Mayıs tarihleri arasında başkenti etkisi altına alacak konser, festival ve sahne etkinliklerini türlerine göre derledik:

Ankara'da Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Ayna: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da sevilen hitleriyle 90'lardan günümüze müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Kıraç: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde nostaljik rock-pop tınılarıyla dolu felekten bir gece vadediyor.

  • Funda Arar & Kubat: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant Ankara’da güçlü sesleriyle hafızalara kazınacak bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Can Ozan: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara’da duygusal şarkılarını başkentli dinleyicileri için seslendiriyor.

  • İrem Derici: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da enerjisi yüksek bir pop şovuna imza atıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri:

  • Büyük Ev Ablukada: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da kendilerine has tarzları ve coşkulu sahneleriyle eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Malt: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de 6:45 KK Ankara’da sert vokalleri ve sağlam riffleriyle rock severlere unutulmaz bir akşam yaşatıyor.

  • Tiftik 'Kurban & Çilekeş': 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Haymatlos Mekan’da efsanevi grupların unutulmaz parçalarına yeniden hayat veriyor.

  • Pislick Kedi: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.30’da Kulüp Müjgan’da eğlenceli ve dinamik bir rock gecesi başlatıyor.

  • Feridun Düzağaç: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de 6:45 KK Ankara’da melankolik rock tınıları ve şiirsel sözleriyle kulakların pasını siliyor.

  • Cem Akarsu: 17 Mayıs Pazar saat 21.21’de Haymatlos Mekan’da alternatif ve rock öğelerini harmanladığı performansıyla haftanın kapanışını ateşliyor.

Ankara'da Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri:

  • Bam Bam Bam 10. Yıl Konseri & Baba Sad: 12 Mayıs Salı saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da müzik yolculuklarının 10. yılını coşkuyla kutluyor.

  • Daniska: 12 Mayıs Salı saat 21.30’da IF Performance Hall Ankara (Tunus)’ta dinleyicilerin içini ısıtan samimi bir dinleti sergiliyor.

  • Deniz Tekin: 12 Mayıs Salı saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da naif sesi ve dingin şarkılarıyla huzur dolu bir atmosfere davet ediyor.

  • Kafa Kafaya: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da alternatif sahnenin yeni soluğunu Ankaralılarla paylaşıyor.

  • Pale Circus: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da bağımsız müziğin özgün renklerini sahneye taşıyor.

  • Octavarium: 15 Mayıs Cuma saat 21.21’de Haymatlos Mekan’da progresif dokunuşlarla bezeli bir performans sergiliyor.

  • Dirty Sound Magnet: 15 Mayıs Cuma saat 21.30’da Kulüp Müjgan’da saykodelik rock ritimleriyle sınırları zorlayan bir dinleti sunuyor.

  • İbrahim Sarıpınar: 17 Mayıs Pazar saat 20.00’de 6:45 KK Ankara’da özgün yorumuyla indie sahnesine sıcak bir giriş yapıyor.

  • Leyanner Chibas Duporte: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da egzotik ve alternatif bir vokal şovuyla dinleyenleri büyülüyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri:

  • Stap: 12 Mayıs Salı saat 20.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da flowları ve yüksek enerjisiyle rap dünyasının nabzını tutuyor.

  • Keskin: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.30’da IF Performance Hall Ankara (Tunus)’ta sağlam beatleri ve sert sözleriyle mekanı inletiyor.

  • Canbay & Wolker: 13 Mayıs Çarşamba saat 23.00’de Avalon Ankara’da iddialı performanslarıyla hiphop rüzgarları estiriyor.

  • Aspi & Harim & Vesca & Zizzy & Zira: 14 Mayıs Perşembe saat 21.30’da IF Performance Hall Ankara (Tunus)’ta kalabalık kadrosuyla underground rap şöleni sunuyor.

  • Lvbel C5: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da drill ve trap soundlarıyla tozu dumana katıyor.

Ankara'da Bu Haftanın DJ Performansları ve Partileri:

  • Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 13 Mayıs Çarşamba saat 22.15’te Holly Stone Performance Hall Ankara’da bitmek bilmeyen bir dans partisi için setin başına geçiyor.

  • Ah Geceler: 15 Mayıs Cuma saat 20.00’de Jw Marriott Ankara – Açık Hava Bahçe’de bahar akşamını hareketlendiriyor.

  • Rooftop Takeover @Rabarba (Warner Case): 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Rabarba’da benzersiz elektronik beatlerle geceyi ateşliyor.

  • Hamilton Party: 15 Mayıs Cuma saat 21.30’da Route Ankara Sahnesi’nde özel bir konseptle kulüp kültürünü yaşatıyor.

  • Sameway+1: 15 Mayıs Cuma saat 21.30’da Sheraton Ankara, The Clubhouse Jazz Bar’da kaliteli müziği eğlenceyle buluşturuyor.

  • Doksanlar Diskosu: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Ankara Milyon Performance Hall’de nostalji aşıklarını neon ışıklar altında dansa davet ediyor.

  • Dj Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da dillerden düşmeyen hitlerle tempoyu artırıyor.

  • Femmefusion Presents: No Boundaries: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Pixel’de sınır tanımayan elektronik ritimlerle dinleyicileri hipnotize ediyor.

  • Oliver Koletzki & Sinan Arsan: 15 Mayıs Cuma saat 23.59’da Holly Stone Performance Hall Ankara’da dünya standartlarında bir techno yolculuğu vadediyor.

  • Kızlar Gecesi #kızneşesi: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Jw Marriott Ankara – Açık Hava Bahçe’de kadınlara özel bol eğlenceli bir akşam başlatıyor.

  • Ankara Afro House Festival: Alan Dixon: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Wyndham Ankara’da etnik house müzik tınılarıyla egzotik bir atmosfer yaratıyor.

  • Türkçe Pop Partisi: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da herkesin eşlik edeceği şarkılarla eğlenceyi maksimize ediyor.

  • Aceheart&Paria: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.21’de Haymatlos Mekan’da karanlık ve derin elektronik setleriyle geceye imzasını atıyor.

  • Charlie Sparks - Tatakai Master: 16 Mayıs Cumartesi saat 23.59’da Holly Stone Performance Hall Ankara’da sert ve hızlı techno ritimleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar dans ettiriyor.

Ankara'da Bu Haftanın Festivalleri ve Özel Etkinlikleri:

  • Çapra Fest: Burak Kartal, Kopil, Canhıraş: 11 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus)’ta haftanın festival coşkusunu başlatan bir şölen sunuyor.

  • HypeFest: 12 Mayıs Salı saat 20.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da farklı tarzları bir araya getirerek heyecanı doruğa çıkarıyor.

  • Büyük Üniversite Öğrencileri Buluşması 5: 15 Mayıs Cuma saat 19.30’da Holly Stone Performance Hall Ankara’da kampüs ruhunu konser mekanına taşıyor.

  • Ankara Latin Carnaval: 16 Mayıs Cumartesi saat 16.00’da ODTÜ MD Vişnelik’te kıpır kıpır danslar ve sıcak ritimlerle baharı karşılıyor.

  • WhyNot Rooftop Festival: 16 Mayıs Cumartesi saat 16.00’da Atakule - Çim Teras’ta şehrin manzarası eşliğinde müzik ve sosyalleşmeyi harmanlıyor.

  • Spring Gathering: 16 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Garden Terrace Restaurant - Sheraton Ankara’da seçkin bir bahar buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

  • Bloom Chic | Spring Festival: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de JW Marriott Ankara’da şık ve eğlenceli konseptiyle baharı taçlandırıyor.

  • Eymir Fest V: 17 Mayıs Pazar saat 13.30’da Eymir Gölü’nde doğayla iç içe harika bir müzik festivali deneyimi yaşatıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Senfonik, Klasik & Dünya Müzikleri:

  • Fabienne Erni: 12 Mayıs Salı saat 21.30’da Tosca Play’de folk metal rüzgarları ve büyüleyici vokaliyle epik bir akşam sunuyor.

  • Candela Concert: 14 Mayıs Perşembe saat 20.00 ve 21.30’da CerModern’de yüzlerce mum ışığının aydınlattığı romantik bir klasik müzik resitali sergiliyor.

  • Magnifique Concert: Ludovico Einaudi: 15 Mayıs Cuma saat 20.00’de MEB Şura Salonu’nda modern klasik eserlerle ruhu dinlendiren bir konser vadediyor.

  • Cevdet Bağca: 15 Mayıs Cuma saat 20.30’da Musiki Muallim Mektebi’nde özgün yorumuyla türkü severleri bir araya getiriyor.

  • Renkli Sesler Çocuk Operası: 16 Mayıs Cumartesi 13.00 ve 15.00’te Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu’nda minik sanatseverler için eğitici ve eğlenceli bir şov sergiliyor.

  • İtalyan Klasikleri: Şan & Piyano Resitali: 16 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde seçkin aryalarla kulaklara ziyafet çekiyor.

  • Abdal Haluk Tolga İlhan Halk Müziği Konserleri: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Anadolu ezgilerini modern bir vizyonla sahneliyor.

  • JAVADOFF - We Don't Say I Love You: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi’nde kemanın zarif tınılarıyla enstrümantal bir rüya yaşatıyor.

  • Hüseyin Korkankorkmaz: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Yenimahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda deyişler ve türkülerle kültürel bir miras aktarımı yapıyor.

  • Kirill Richter 'Towards the Beloved City': 17 Mayıs Pazar saat 20.00’de CSO Ada Ankara - Tarihi Salon’da modern piyanist dehasını ve eşsiz kompozisyonlarını Ankaralılarla paylaşıyor.

  • Mikail Turan: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus)’ta yöresel ezgileri kendi yorumuyla harmanladığı zengin bir repertuvar sunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de baharın enerjisi sokaklara taşınıyor! 11 - 17 Mayıs tarihleri arasında Ege'nin incisinde gerçekleşecek birbirinden renkli konser, festival ve sahne etkinliklerini müzik türlerine göre derledik:

İzmir'de Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Gökhan Türkmen: 12 Mayıs Salı saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda romantik şarkılarıyla İzmir akşamını ısıtıyor.

  • Tuğkan: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de SoldOut Performance Hall’da akustik ağırlıklı samimi repertuvarıyla dinleyenleri duygulandırıyor.

  • Bengü Beker: 13 Mayıs Çarşamba saat 23.30’da Mizu İzmir’de pop müziğin sevilen ritimleriyle eğlenceli bir gece yaşatıyor.

  • Serdar Ortaç: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda dillerden düşmeyen hareketli hitleriyle coşkuyu zirveye taşıyor.

  • Hande Bizi Sezen'e Götür: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda özel repertuvarıyla dinleyenleri Sezen Aksu'nun müzik evrenine götürüyor.

  • Emre Altuğ: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de SoldOut Performance Hall’da yılların eskitemediği şarkılarıyla nostalji ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

  • Ebru Yaşar: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Mumlu Meyhane’de güçlü yorumuyla arabesk pop severlere unutulmaz anlar vadediyor.

  • Simge Sağın: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir’de iddialı sahne performansı ve popüler şarkılarıyla fırtınalar estiriyor.

  • Göksel - Rüyaların İşi Tour: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda zarafeti ve etkileyici vokaliyle kulakların pasını siliyor.

  • Seda Sayan: 17 Mayıs Pazar saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir’de eğlence dolu şovuyla haftanın görkemli kapanışını yapıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri:

  • Turkish Rock Night Vol.3: 13 Mayıs Çarşamba saat 19.30’da Cliff Venue’de yerli rock gruplarını ağırlayarak yüksek sesli bir geceye imza atıyor.

  • Tato Bar 20. Yıl Festivali: 13 - 16 Mayıs tarihlerinde Tato Bar’da İzmirlileri rock müziğin kült mekanıyla uzun soluklu bir kutlamaya davet ediyor.

  • Adamlar: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ironik sözleri ve enerjik sahnesiyle hayranlarını coşturuyor.

  • Mor ve Ötesi: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de İzmir Arena’da senelerin birikimi ve sağlam rock tınılarıyla izleyenleri büyülüyor.

  • Can Gox: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Feriştah Social’da blues ve rock’ı harmanlayan o eşsiz, güçlü vokaliyle geceyi damgalıyor.

  • Can Bonomo: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda samimi ve hareketli alternatif rock tarzıyla İzmirli müzikseverleri kucaklıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Alternatif / Indie & Özgün Müzik Konserleri:

  • Grup Abdal: 14 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde Anadolu ezgilerini modern bir nefesle yeniden yorumluyor.

  • Murmurrica: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Monk Community’de bağımsız müziğin yeni renklerini İzmir sahnesine taşıyor.

  • Kozmos: 15 Mayıs Cuma saat 21.30’da Rene Lokal’de kendine has tarzıyla alternatif bir müzik deneyimi sunuyor.

  • Trialogue Konseri - Ali Seçkiner Alıcı & Çiğdem Gürdal: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda türküler ve özgün eserlerle zenginleşen çok sesli bir dinleti hazırlıyor.

  • Yürüyen Merdiven ft. Simona Severini: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Monk Community’de yenilikçi ve deneysel tarzıyla dikkat çekici bir performansa imza atıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri:

  • Anıl Piyancı & Allame Hip Hop Gecesi: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Ooze Venue’de Türkçe rap'in ağır toplarıyla mekanı ateşe veriyor.

  • Mode XL: 15 Mayıs Cuma saat 21.30’da Ooze Venue’de kült beatleri ve sert sözleriyle underground ruhunu yeniden canlandırıyor.

  • Kayra: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Cliff Venue’de hikaye anlatan derin lirikleriyle rap dinleyicilerini bambaşka bir atmosfere çekiyor.

  • Murda: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Ooze Venue’de hit olan trap ve rap parçalarıyla eğlenceyi sınırların ötesine taşıyor.

  • Ahiyan: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir’de alternatif hip-hop tınıları ve güçlü yorumuyla geceye damga vuruyor.

  • Motive: 17 Mayıs Pazar saat 21.30’da İzmir Arena’da dinamik ve iddialı sahne performansıyla rap rüzgarları estiriyor.

İzmir'de Bu Haftanın Caz, Klasik & Enstrümantal Konserleri:

  • Quarted Jazz Night- Quadro Tone: 11 Mayıs Pazartesi saat 20.30’da Dorian Sanat Akademi’de haftayı zarafet ve caz melodileriyle başlatıyor.

  • Jazz Night: 11 Mayıs Pazartesi saat 20.30’da Dorian Sanat Akademi’de müzikseverlere sıcak ve keyifli bir doğaçlama gecesi yaşatıyor.

  • Kerem Görsev Quartet: 12 Mayıs Salı saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde piyanodaki ustalığıyla caz severleri mest ediyor.

  • Atacan Kesman Klasik Gitar Resitali: 12 Mayıs Salı saat 20.30’da Bi'Kahve Bi'Sahne’de akustik tellerin huzur veren tınısını kulaklara fısıldıyor.

  • Fazıl Say - Çılgın Nar Ağacı: 12 Mayıs Salı günü saat 17.00 ve 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde izleyicilere müzikal bir başyapıt sunuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Senfonik, Konsept Projeler & Özel Etkinlikler:

  • Mahsus Mahal - Ruhi Su'ya Saygı: 13 Mayıs Çarşamba saat 20.30’da Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda usta ismin eserlerini anarak duygusal bir akşam hazırlıyor.

  • Candles and Echoes - Kültürpark: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda mum ışığının mistik atmosferi eşliğinde benzersiz bir dinleti sunuyor.

  • Candles and Echoes - AASSM: 14 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde romantik ve loş ışıklı müzikal serisine devam ediyor.

  • SEZEN'CE BİR GECE 'SEZEN AKSU ŞARKILARI TAHTA ÇIKIYOR': 14 Mayıs Perşembe saat 20.30’da İstinyeArt Pervasız Sahne’de Minik Serçe'nin en sevilen şarkılarını sahneye taşıyor.

  • Queen for Strings: 14 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde efsanevi grubun parçalarını yaylılarla yeniden hayat bulduruyor.

  • Candles and Echoes - St. John Anglikan Kilisesi: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de St. John Anglikan Kilisesi’nde tarihi dokunun içinde unutulmaz bir akustik gece yaşatıyor.

  • ICON NIGHTS 'Aysel Gürel Şarkıları': 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da İstinyeArt Pervasız Sahne’de Türk popunun efsanevi söz yazarının unutulmaz şarkılarını anıyor.

  • SERGIO CORTES. THE MICHAEL JACKSON EXPERIENCE: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda Popun Kralı'nın eşsiz sahne şovunu İzmir'e taşıyor.

İzmir'de Bu Haftanın DJ Performansları, Festivaller ve Partileri:

  • Saf Akustik Canlı Performans: 13 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Gili Ege Perla’da haftanın ortasına akustik bir soluk getiriyor.

  • Single Party: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Old Pal Pub’da yeni insanlarla tanışmak ve eğlenmek isteyenleri bekliyor.

  • Başar Keklik: 14 Mayıs Perşembe saat 21.30’da 6:45 KK Bornova’da elektronik ritimlerle gecenin ritmini belirliyor.

  • Pandami Music: 14 Mayıs Perşembe saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’da popüler şarkıların enerjik coverlarıyla durmaksızın eğlendiriyor.

  • Tekir: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir’de ritmik parçalarıyla dans pistini canlandırıyor.

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak’ta dinlemeye doyulamayan eski şarkılarla geçmişe götürüyor.

  • İzmir BBQ Fest: 16 - 17 Mayıs tarihlerinde L'aura Garden’da lezzet, mangal keyfi ve kesintisiz müziği bir araya getiriyor.

  • Rene'de Bir Gün - Let The Summer Days Begin!: 16 Mayıs Cumartesi saat 15.00’te House of René’de yazın gelişini erken ve bol müzikli bir partiyle kutluyor.

  • Effekt On The Roof: Adam Ten + Yamagucci: 16 Mayıs Cumartesi saat 16.00’da İzmir Marriott Hotel’de teras keyfini uluslararası elektronik isimlerle taçlandırıyor.

  • CamelPhat: 16 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda house müziğin devleriyle İzmir'i sallıyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Cliff Venue’de Avrupa müzik listelerinin unutulmaz hitleriyle coşturuyor.

  • Emmanuel Jal @ Salon: 16 Mayıs Cumartesi saat 23.00’te SALON’da global ezgileri ve dinamik performansıyla geceye farklı bir renk katıyor.

  • 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti : Mansur Ark & Dj Hakan Küfündür: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’da unutulmaz 90'lar ruhunu canlı performansla perçinliyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Baharın tatlı esintisi Bursa sokaklarını müziğe doyuruyor! 11 - 17 Mayıs tarihleri arasında Marmara'nın yeşil şehrinde gerçekleşecek konser, parti ve sahne etkinliklerini türlerine göre derledik:

Bursa'da Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Çağan Şengül: 14 Mayıs Perşembe saat 20.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da naif vokali ve melankolik şarkılarıyla dinleyicilerin kalbine dokunuyor.

  • Gökhan Özen: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Merinos AKM Osmangazi Salonu’nda yıllandıkça güzelleşen hitleriyle unutulmaz bir 2000'ler rüzgarı estiriyor.

  • Gökhan Türkmen: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda yıldızların altında romantik bir bahar akşamına imza atıyor.

  • İlyas Yalçıntaş: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da dillerden düşmeyen popüler parçalarıyla kulakların pasını siliyor.

Bursa'da Bu Haftanın Alternatif / Indie & Özgün Müzik Konserleri:

  • Nova Norda: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da rengarenk enerjisi ve elektronik altyapılı indie pop tarzıyla sahneyi hareketlendiriyor.

  • Halil Sezai: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da isyan dolu sözleri ve kendine has üslubuyla yoğun duygulu bir atmosfer yaratıyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 17 Mayıs Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da kendine özgü vokali, samimi tarzı ve gitarıyla haftanın kapanışını derinlikli bir performansla yapıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri:

  • Reckol: 17 Mayıs Pazar saat 18.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da trap ritimleri ve yüksek tansiyonlu sahnesiyle dinleyenleri zıplatmaya hazırlanıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Senfonik, Klasik & Konsept Projeleri:

  • Candle Experience ile Mum Konseri: 15 Mayıs Cuma saat 20.00’de Merinos AKM Osmangazi Salonu’nda yüzlerce mum ışığının aydınlattığı salonda büyülü bir klasik müzik resitali sunuyor.

  • An Epic Symphony - Cem Adrian: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sınır tanımayan vokaline eşlik eden dev orkestrayla destansı bir şov vadediyor.

Bursa'da Bu Haftanın Partileri & Konsept Geceleri:

  • BALKAN CHAOS PARTY: DÜĞÜNÜMÜZ VAR!: 15 Mayıs Cuma saat 21.30’da Hayal Kahvesi Bursa’da kıpır kıpır Balkan ezgileri eşliğinde durmaksızın dans edilecek dev bir eğlence başlatıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Öğrenci kenti Eskişehir'de bahar coşkusu hız kesmeden devam ediyor! 11 - 17 Mayıs tarihleri arasında Porsuk Çayı'nın dinamik enerjisini sahnelere taşıyacak konser, parti ve etkinlikleri müzik türlerine göre derledik:

Eskişehir'de Bu Haftanın Pop, Özgün & Halk Müziği Konserleri:

  • Emre Fel: 12 Mayıs Salı saat 20.00’de Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde yepyeni şarkıları ve kendine has stiliyle dinleyicilerin kalbini fethediyor.

  • Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler: 13 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde unutulmaz eserleri çok sesli bir koro eşliğinde harmanlayarak duygu yüklü bir akşam yaşatıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Alternatif, Indie & Rock Konserleri:

  • İmajiner Jet: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de İzole’de bağımsız müziğin taze ve yenilikçi seslerini şehrin underground sahnesine taşıyor.

  • Nirvana Unplugged Tribute by Direc-t: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Eskişehir F Stop Salon’da efsanevi grunge grubunun akustik kayıtlarını büyük bir ustalıkla canlandırıyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla gençliğin bitmek bilmeyen coşkusuna ortak oluyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri:

  • Ege Çubukçu: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.25’te İzole’de Türkçe rap sahnesinin köklü ritimlerini ve enerjik beatlerini Porsuk kıyılarına getiriyor.

  • Kayra: 17 Mayıs Pazar saat 22.00’de SPR Pub Eskişehir’de hikaye anlatan derin ve çarpıcı lirikleriyle haftayı kelimenin tam anlamıyla sarsıcı bir şekilde noktalıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Elektronik Müzik, DJ & Konsept Partileri:

  • Nikbinler – Warm Up Anatolian Lab Dj Live Set Performance: 13 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de Anadolu ezgilerini elektronik altyapılarla birleştirerek dinleyenleri mistik bir sete davet ediyor.

  • Doksanlar Diskosu: 14 Mayıs Perşembe saat 22.00’de Milyon Performance Hall Eskişehir’de retro tutkunlarını neon ışıklar altında zamanda keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

  • 90's Retro Party: 15 Mayıs Cuma saat 20.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de unutulmaz pop hitleriyle hafta sonunun ateşini erkenden yakıyor.

İlginizi Çekebilir

