Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi İçin Anket Sonuçları Kimin Kazanacağını İşaret Ediyor?

2024 Yerel Seçimleri git gide yaklaşıyor. Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri için siyasi partiler adaylarını açıklamanın ardından seçim çalışmalarına başladı bile. Oldukça merak edilen iki büyük ilden bir tanesi de Ankara elbette. ORC Araştırma'nın yapmış olduğu ankette, 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?' diye soruldu. Peki Ankaralılar kimi başkan olarak görmek istiyor?