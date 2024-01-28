Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi İçin Anket Sonuçları Kimin Kazanacağını İşaret Ediyor?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi İçin Anket Sonuçları Kimin Kazanacağını İşaret Ediyor?
2024 Yerel Seçimleri git gide yaklaşıyor. Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri için siyasi partiler adaylarını açıklamanın ardından seçim çalışmalarına başladı bile. Oldukça merak edilen iki büyük ilden bir tanesi de Ankara elbette. ORC Araştırma'nın yapmış olduğu ankette, 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?' diye soruldu. Peki Ankaralılar kimi başkan olarak görmek istiyor?
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2024 Yerel Seçimleri yaklaşıyor.
Gündemde en çok konuşulan Büyükşehir Belediye Başkanı konusu ise İstanbul ve Ankara özelinde oldukça merak ediliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayları arasından en dikkat çeken isimler Mansut Yavaş, Turgut Altınok ve Cengiz Topel Yıldırım olarak görülüyor.
ORC Araştırma, Ankara'da oy verecek olan 3800 katılımcı ile düzenlemiş olduğu ankette "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.
ORC Araştırma anket sonuçlarına göre İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel Yıldırım'a katılımcıların %5,2'si oy vermeyi düşünüyor.
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AK Parti adayı Turgut Altınok'a ise katılımcıların %40,9 gibi büyük bir oranı oy vermeyi düşündüğünü belirtti.
CHP adayı Mansur Yavaş için ise ankete katılanların %43,7'si oy vermeyi düşündüğünü belirtti.
Katılımcıların %3,2'si diğer isimlere oy vereceğini, %7,0'ı ise kararsız olduklarını belirtti.
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