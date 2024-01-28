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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi İçin Anket Sonuçları Kimin Kazanacağını İşaret Ediyor?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi İçin Anket Sonuçları Kimin Kazanacağını İşaret Ediyor?

Ankara Mansur Yavaş Turgut Altınok
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.01.2024 - 17:02 Son Güncelleme: 28.01.2024 - 17:22

2024 Yerel Seçimleri git gide yaklaşıyor. Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri için siyasi partiler adaylarını açıklamanın ardından seçim çalışmalarına başladı bile. Oldukça merak edilen iki büyük ilden bir tanesi de Ankara elbette. ORC Araştırma'nın yapmış olduğu ankette, 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?' diye soruldu. Peki Ankaralılar kimi başkan olarak görmek istiyor?

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2024 Yerel Seçimleri yaklaşıyor.

2024 Yerel Seçimleri yaklaşıyor.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler için siyasi partilerin çalışmaları büyük bir hızla başladı. Belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin belirleneceği yerel seçimlerde en çok merak edilen konu Büyükşehir Belediye Başkanları oldu.

Gündemde en çok konuşulan Büyükşehir Belediye Başkanı konusu ise İstanbul ve Ankara özelinde oldukça merak ediliyor.

Gündemde en çok konuşulan Büyükşehir Belediye Başkanı konusu ise İstanbul ve Ankara özelinde oldukça merak ediliyor.

Seçime 62 gün kala adaylar büyük oranda belirlendi. Siyasi partiler de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Bunun ardından anket şirketleri de devreye girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayları arasından en dikkat çeken isimler Mansut Yavaş, Turgut Altınok ve Cengiz Topel Yıldırım olarak görülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayları arasından en dikkat çeken isimler Mansut Yavaş, Turgut Altınok ve Cengiz Topel Yıldırım olarak görülüyor.

Ankara BB Başkanlığı görevini yerine getiren Mansur Yavaş bu seçimde de CHP'nin adayı oldu.

AK Parti'den İse Turgut Altınok'un aday olduğu açıklanmıştı. 

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı ise Cengiz Topel Yıldırım oldu.

ORC Araştırma, Ankara'da oy verecek olan 3800 katılımcı ile düzenlemiş olduğu ankette "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.

ORC Araştırma, Ankara'da oy verecek olan 3800 katılımcı ile düzenlemiş olduğu ankette "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.

3800 katılımcının katıldığı anket 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirildi. Peki Ankaralılar Büyükşehir Belediye Başkanı olması için kime oy vermeyi düşünüyor?

ORC Araştırma anket sonuçlarına göre İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel Yıldırım'a katılımcıların %5,2'si oy vermeyi düşünüyor.

ORC Araştırma anket sonuçlarına göre İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel Yıldırım'a katılımcıların %5,2'si oy vermeyi düşünüyor.
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AK Parti adayı Turgut Altınok'a ise katılımcıların %40,9 gibi büyük bir oranı oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

AK Parti adayı Turgut Altınok'a ise katılımcıların %40,9 gibi büyük bir oranı oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

CHP adayı Mansur Yavaş için ise ankete katılanların %43,7'si oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

CHP adayı Mansur Yavaş için ise ankete katılanların %43,7'si oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

Katılımcıların %3,2'si diğer isimlere oy vereceğini, %7,0'ı ise kararsız olduklarını belirtti.

Katılımcıların %3,2'si diğer isimlere oy vereceğini, %7,0'ı ise kararsız olduklarını belirtti.

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