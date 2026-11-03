Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'iydi! Lale Ilgaz'ın Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı

Bir reklam filminde oynadıktan sonra Gülen Gözler'in kadrosuna seçilen Ilgaz, Hasret rolüyle büyük bir tanınırlık kazandı. Aynı yıl Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde de kısa bir rolle kamera karşısına geçti. Ancak ardından oyunculuğa devam etmeyerek gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Biz onu yıllarca televizyon ekranlarında aynı çocuk haliyle izlerken, filmin küçük Hasret'i de kendi hayatına devam etti.