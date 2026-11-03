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Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'iydi! Lale Ilgaz'ın Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'iydi! Lale Ilgaz'ın Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 08:54
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Gülen Gözler'i kaç kere izlersek izleyelim, o kalabalık ailenin her üyesi yüzümüzü güldürmeyi başarıyor. Hele kıvırcık saçları ve muzip halleriyle evin en küçüğü Hasret... Bu unutulmaz karakteri canlandıran Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki görünümü, hafızasında onu hala çocuk haliyle hatırlayanları geçmişe götürüyor.

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Yeşilçam'ın tekrar tekrar izlenen filmlerinden Gülen Gözler, sıcacık aile hikayesiyle yıllardır hayatımızda.

Yeşilçam'ın tekrar tekrar izlenen filmlerinden Gülen Gözler, sıcacık aile hikayesiyle yıllardır hayatımızda.

Ertem Eğilmez'in yönettiği 1977 yapımı filmde, Münir Özkul'un canlandırdığı Yaşar Usta ile Adile Naşit'in hayat verdiği Nezaket Hanım'ın beş kızlarıyla yaşadığı telaşlara ortak olmuştuk. Şener Şen, Ayşen Gruda, Müjde Ar ve daha pek çok sevilen ismi buluşturan filmin küçük yıldızı ise Lale Ilgaz'dı. Ailenin en küçük kızı Hasret'i canlandıran Ilgaz; kıvırcık saçları, hazırcevaplığı ve sevimli tavırlarıyla izleyicinin hafızasına kazındı.

Henüz çocukken herkesin tanıdığı bir yüze dönüşen Lale Ilgaz'ın oyunculuk yolculuğu ise uzun sürmedi.

Henüz çocukken herkesin tanıdığı bir yüze dönüşen Lale Ilgaz'ın oyunculuk yolculuğu ise uzun sürmedi.

Bir reklam filminde oynadıktan sonra Gülen Gözler'in kadrosuna seçilen Ilgaz, Hasret rolüyle büyük bir tanınırlık kazandı. Aynı yıl Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde de kısa bir rolle kamera karşısına geçti. Ancak ardından oyunculuğa devam etmeyerek gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Biz onu yıllarca televizyon ekranlarında aynı çocuk haliyle izlerken, filmin küçük Hasret'i de kendi hayatına devam etti.

Hafızalarımızda hep kıvırcık saçlı küçük kız olarak kalan Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki hali de merak konusu oldu.

Hafızalarımızda hep kıvırcık saçlı küçük kız olarak kalan Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki hali de merak konusu oldu.

Daha önce de basına yansıyan fotoğraflarıyla zaman zaman gündeme gelen Ilgaz'ın yetişkinlik hali, Gülen Gözler'in üzerinden geçen yılları bir kez daha hatırlatıyor. Çocukluk görünümünden oldukça farklı olan eski oyuncuyu, ilk bakışta filmdeki Hasret'le eşleştirmek kolay değil. Bir yanda her izleyişimizde aynı yaşta karşımıza çıkan küçük Hasret, diğer yanda aradan geçen koca bir ömür... İşte Gülen Gözler'in unutulmaz çocuk yıldızı Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki hali!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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