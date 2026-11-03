Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'iydi! Lale Ilgaz'ın Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı
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Gülen Gözler'i kaç kere izlersek izleyelim, o kalabalık ailenin her üyesi yüzümüzü güldürmeyi başarıyor. Hele kıvırcık saçları ve muzip halleriyle evin en küçüğü Hasret... Bu unutulmaz karakteri canlandıran Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki görünümü, hafızasında onu hala çocuk haliyle hatırlayanları geçmişe götürüyor.
Yeşilçam'ın tekrar tekrar izlenen filmlerinden Gülen Gözler, sıcacık aile hikayesiyle yıllardır hayatımızda.
Henüz çocukken herkesin tanıdığı bir yüze dönüşen Lale Ilgaz'ın oyunculuk yolculuğu ise uzun sürmedi.
Hafızalarımızda hep kıvırcık saçlı küçük kız olarak kalan Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki hali de merak konusu oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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