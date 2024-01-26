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Emeklilere Seçimler İçin Ek Zam İddiası: Seçim Öncesi Ne Kadar Zam Bekleniyor?

Emeklilere Seçimler İçin Ek Zam İddiası: Seçim Öncesi Ne Kadar Zam Bekleniyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.01.2024 - 11:10

Milyonlarca emeklinin ek zammı Meclis'ten geçerken, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak hesaplara geçmesi için emekli gün sayıyor. En düşük maaş 10 bin TL'ye çıkarken, ek zammın da birkaç defa da yüzde 49,25'e yükseltmesi memnuniyet yaratmamıştı. 2024 Mart seçimlerini işaret eden uzmanlar, seçimlere yakın seyyanen bir zam daha yapılacağını söylüyor.

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Emeklinin ek zammı Meclis'te kabul edilirken, henüz hesaplara geçmedi. Ancak zamma yeniden "zam" geleceği konuşulmaya başlandı.

Emeklinin ek zammı Meclis'te kabul edilirken, henüz hesaplara geçmedi. Ancak zamma yeniden "zam" geleceği konuşulmaya başlandı.

Emekli ek zammına henüz kavuşmadı ama seçimler hesapları değiştiriyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçimlerde emekliye seyyanen zam yapılacağını açıklamıştı. 2 bin ila 4 bin aralığında olacak ek zam iddiasında Erdursun'un sözleri bu şekilde:

Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumlarken, emekli zammına değindi.

Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumlarken, emekli zammına değindi.

Kahveci, 'Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak' derken, resmi enflasyon ile hissedilen enflasyona da değinen ekonomi gazetecisi 'gerçek enflasyonu size bırakıyorum' dedi.

Merkez Bankası'nın seçime kadar "yumuşak faizle gideceğini" belirten Kahveci, faizin tek başına bir şey ifade etmediğini de söyledi. Enflasyonla orantılanması gereken faize karşılık, "Yıl sonu enflasyonu tutmaz" tahminini iletti.

Merkez Bankası'nın seçime kadar "yumuşak faizle gideceğini" belirten Kahveci, faizin tek başına bir şey ifade etmediğini de söyledi. Enflasyonla orantılanması gereken faize karşılık, "Yıl sonu enflasyonu tutmaz" tahminini iletti.

Seçime kadar bütçenin 'çok açık olacağı belli' diyen Kahveci, emeklilere yapılan zamları hatırlatarak, 'muhtemelen yüzde 49 zam da yetmeyecek, mart ayında 2 bin ile 4 bin arasında seyyanen, herkese 4 bin' zam yapılacak' dedi.

Kahveci'nin "Seçim sonrası verilen zamlar enflasyon olarak geri alınmak zorunda" dediği yayın burada.

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s.rtc

klasik strateji parayı ver oyu al. irduğan irduğan diye kafa ütülerler şimdi

Gültekin

tayyibin genel huyu bu. sözde enflasyona kimseyi ezdirmiyor ama enflasyonu durduramıyor. darpanelerde parayı bas koyunlara ver sonrada cebinize. ülkemi,,, si... Devamını Gör

Bozkurt

Zammı geç, evlerini elinden alsanız sonuç değişmez. Kıyama gelmiş onlar. AKP sıkıntı yapmasın.