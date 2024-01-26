Emeklilere Seçimler İçin Ek Zam İddiası: Seçim Öncesi Ne Kadar Zam Bekleniyor?

Milyonlarca emeklinin ek zammı Meclis'ten geçerken, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak hesaplara geçmesi için emekli gün sayıyor. En düşük maaş 10 bin TL'ye çıkarken, ek zammın da birkaç defa da yüzde 49,25'e yükseltmesi memnuniyet yaratmamıştı. 2024 Mart seçimlerini işaret eden uzmanlar, seçimlere yakın seyyanen bir zam daha yapılacağını söylüyor.