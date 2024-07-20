Ameliyatta Unutulan Gazlı Bezle 4 Yıl Yaşadı: Engelli Raporu Aldı

Kütahya'da yaşayan Tahsin Aydın, geçirdiği bir fıtık ameliyatı sonrası hayatının kabusa döndü. Ameliyat sırasında belinde unutulan üç adet gazlı bezle 4 yıl yaşayan Tahsin Aydın, hastane yönetimi ve ameliyatı yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.