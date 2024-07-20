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Voodoo Büyüsü Felakete Yol Açtı: 40 Kişi Yanarak Öldü

Voodoo Büyüsü Felakete Yol Açtı: 40 Kişi Yanarak Öldü

Polis yangın Göçmen
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.07.2024 - 10:30

Haiti'de korkunç bir olay yaşandı. Göçmenleri taşıyan teknenin alev alması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti. Polis, olayın voodoo büyüsü ayini sırasında meydana geldiğini açıkladı. 

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Son aylarda çetelerin kontrolü ele geçirdiği Amerika'nın en yoksul ülkesi Haiti'den göç hızla artıyor.

Son aylarda çetelerin kontrolü ele geçirdiği Amerika'nın en yoksul ülkesi Haiti'den göç hızla artıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Haiti'de göçmenleri taşıyan teknenin Cap Haiten açıklarında alev alması sonucu 40 kişi yaşamını yitirdi. Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, olayda bazıları ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Hayatta kalan bir yolcunun ifadesi göre, bir göçmenin teknede benzin varken mum yakması faciaya yol açtı. Polis ise olayın voodoo büyüsü ayininden kaynaklandığını bildirdi. Bir yolcunun voodoo büyüsü için mum yakmasıyla çıkan yangının hızla büyüdüğü kaydedildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Haiti'de göçmenleri taşıyan teknenin Cap Haiten açıklarında alev alması sonucu 40 kişi yaşamını yitirdi. Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, olayda bazıları ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Hayatta kalan bir yolcunun ifadesi göre, bir göçmenin teknede benzin varken mum yakması faciaya yol açtı. Polis ise olayın voodoo büyüsü ayininden kaynaklandığını bildirdi. Bir yolcunun voodoo büyüsü için mum yakmasıyla çıkan yangının hızla büyüdüğü kaydedildi.
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Admin

Hey gidi günler; bir zamanlar 3dfx Voodoo Banshee vardı, hatırlayan çok azdır 😎

Mr.Hate

Ben o kartı almak için bayaa uğraşmıştım, sırf o kartla Quake II ve III oynamak için. Çünkü o karta özel ayarlar açılıyordu, grafikler manyak oluyordu. Kart... Devamını Gör

Ceren Ersoy

Voodoo şeklinde yazılıyor.