Konya'da Muhtar Swinger Partisinde Tanıştığı Kadının Kızını İstismar Etti: "Çıplak Fotoğraflarımı Çekti"

Konya'da swinger partisinde tanışıp birlikte yaşadığı kadının kızını istismar edip bu anların görüntülerini arkadaşlarına gönderen eski muhtar M. M. ve görüntüleri çeken öz anne M.A. hakkında yeni gelişme yaşandı. 17 yaşındaki kıza üç yıl boyunca istismarda bulunan muhtar M.M. hakkında 25 yıl hapis cezası talep edildi.