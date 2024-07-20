Sel Felaketi! Kara Yolu Kapandı: Bir Ev Yan Yattı
Sel Felaketi! Kara Yolu Kapandı: Bir Ev Yan Yattı
Giresun'u sel vurdu. Sağanak yağış nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı tek şeritten sağlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.