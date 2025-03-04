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Ameliyat Olan Başak Demirtaş Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı

Ameliyat Olan Başak Demirtaş Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2025 - 18:11

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HPD eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, eşi Başak Demirtaş’ın geçirdiği ameliyat nedeniyle izin alarak İstanbul’a geldiği öğrenilmişti. Selahattin Demirtaş, Edirne’den gelerek eşi Demirtaş’a refakat etti.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ise dün (3 Mart 2025 Pazartesi) katıldığı Habertürk ekranlarından Demirtaş çiftiyle hastanede çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. 

Bu görüntülerin ardından Başak Demirtaş’ın sağlık durumu merak edilmeye başlanmıştı. Başak Demirtaş’tan sağlık durumuna dair X paylaşımı geldi.

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Bir yandan yeni barış süreci konuşulurken bir yandan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililere tek tek uzattığı zeytin dalı gündemde.

Bir yandan yeni barış süreci konuşulurken bir yandan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililere tek tek uzattığı zeytin dalı gündemde.

Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısının ardından Bahçeli’nin pek çok DEM Partili vekili arayarak destek verdikleri için teşekkür ettiği ve süreçte çok umutlu, mutlu olduğunu ifade ettiği ortaya çıkmıştı.

MHP Genel Başkanı’nın aradığı bir isim de Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş olmuştu.

MHP Genel Başkanı’nın aradığı bir isim de Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş olmuştu.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın ameliyat olduğu ortaya çıktı. HDP’li Demirtaş’ın ise özel izinle 1 Mart’ta Edirne’den İstanbul’a gelerek eşine refakat ettiği öğrenilmişti. Bahçeli'nin telefonla aramasının nedeni de bu ameliyatla ilgiliydi.

Hatta Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a geldiği ileri sürülmüştü.

Hatta Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a geldiği ileri sürülmüştü.

Demirtaş, eşinin yanında olmak için Adalet Bakanlığı'ndan izin aldı. İddialara göre bu izin talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştı ve Erdoğan izin verdi.

Sırrı Süreyya Önder, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’a “Geçmiş olsun” demek için aradığını söyledi.

Sırrı Süreyya Önder, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’a “Geçmiş olsun” demek için aradığını söyledi.

Önder, Habertürk ekranlarında Demirtaş’ın bir günlüğüne İstanbul’a gelişinin detaylarını anlattı. Sırrı Süreyya Önder, MHP liderinin telefonla arayarak “Geçmiş olsun” dediğini söyledi. 

Önder, Demirtaş çifti ile hastanede çekilen bu fotoğrafı 3 Mart Pazartesi günü katıldığı Habertürk ekranlarında paylaştı.

Bu gelişmelerin ardından Başak Demirtaş’ın sağlık durumu merak edildi. Başak Demirtaş’tan X paylaşımı geldi:

Bu gelişmelerin ardından Başak Demirtaş’ın sağlık durumu merak edildi. Başak Demirtaş’tan X paylaşımı geldi:
twitter.com

'Herkese merhabalar,

Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum.

Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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