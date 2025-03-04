Ameliyat Olan Başak Demirtaş Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı
Ameliyat Olan Başak Demirtaş Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HPD eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, eşi Başak Demirtaş’ın geçirdiği ameliyat nedeniyle izin alarak İstanbul’a geldiği öğrenilmişti. Selahattin Demirtaş, Edirne’den gelerek eşi Demirtaş’a refakat etti.
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ise dün (3 Mart 2025 Pazartesi) katıldığı Habertürk ekranlarından Demirtaş çiftiyle hastanede çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.
Bu görüntülerin ardından Başak Demirtaş’ın sağlık durumu merak edilmeye başlanmıştı. Başak Demirtaş’tan sağlık durumuna dair X paylaşımı geldi.
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Bir yandan yeni barış süreci konuşulurken bir yandan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililere tek tek uzattığı zeytin dalı gündemde.
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MHP Genel Başkanı’nın aradığı bir isim de Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş olmuştu.
Hatta Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a geldiği ileri sürülmüştü.
Sırrı Süreyya Önder, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’a “Geçmiş olsun” demek için aradığını söyledi.
Bu gelişmelerin ardından Başak Demirtaş’ın sağlık durumu merak edildi. Başak Demirtaş’tan X paylaşımı geldi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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