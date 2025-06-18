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Altın Palmiye Ödüllü İranlı Yönetmen Jafar Panahi'den İsrail-İran Savaşı Bildirisi

Altın Palmiye Ödüllü İranlı Yönetmen Jafar Panahi'den İsrail-İran Savaşı Bildirisi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2025 - 20:10

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'ne layık görülen İranlı yönetmen Jafar Panahi, İran-İsrail savaşına sessiz kalmadı. Jafar Panahi, Instagram hesabı üzerinden İran-İsrail savaşı hakkında bir bildiri yayınladı!

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İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'a saldırarak yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'a saldırarak yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde şiddetli patlamalar meydana geldi. İran ise son olarak hipersonik füze ile karşılık vererek İsrail'in Demir Kubbe savunmasını bile geçmeyi başardı.

İki ülke arasındaki savaş her geçen gün can kaybına neden olurken bu savaşın ne zaman sona ereceği ise merak konusu.

İranlı yönetmen Jafar Panahi de İsrail ve İran arasındaki savaşa sessiz kalmayan isimlerden oldu.

İranlı yönetmen Jafar Panahi, Instagram hesabı üzerinden bildiri yayınlayarak savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

İranlı yönetmen Jafar Panahi, Instagram hesabı üzerinden bildiri yayınlayarak savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

'Bu açık ve müzakere edilemez nokta hakkında hiçbir şüphem yok ve durumumu açıkça belirttim ve tekrarlayacağım: Vatanım İran'a saldırmak kesinlikle kabul edilemez. İsrail İran'ı işgal etti ve uluslararası mahkemelerde bir savaş saldırganı olarak yargılanmalı. Ancak bu tutum hiçbir şekilde İslam Cumhuriyeti'nin 40 yıldır süren kötü yönetimini, yolsuzluğunu, baskısını, zorbalığını ve yetersizliğini görmezden gelmek anlamına gelmiyor. Bu iktidarın ülkeyi ve krizleri yönetecek ne gücü, ne iradesi ne de meşruiyeti vardır. Bu rejimin devam etmesi, düşüşün devam etmesi, baskının devam etmesi ve eleştirilerin devam etmesi anlamına geliyor! Kaçmanın tek yolu; bu sistemin bir an önce dağılması, hesap verebilir ve demokratik bir hükümete geçişin başlamasıdır.

İran'ın toprak bütünlüğünün ve ulusun egemenliğinin korunmasına tam vurgu yaparak, İslam Cumhuriyeti ile İsrail rejimi arasındaki yıkıcı savaşa derhal son verilmesini talep ediyorum. Bu savaş bölgesel barış ve insan değerleri için ciddi bir tehdittir.

Her iki rejim de, devam eden şiddet, saldırganlık ve insan onuruna karşı tam bir saygısızlık nedeniyle açıkça kınanmalıdır. Füze saldırıları, yerleşim alanlarının bombalanması ve sivillerin hedef alınarak öldürülmesi suçtur. Ne ahlak, ne siyaset, ne de güvenlik bu suçları haklı çıkarmaz. Bu kan ve nefret döngüsünün devam etmesi yalnızca dünyada daha fazla istikrarsızlığa ve felaketin yayılmasına yol açacaktır.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu derhal, kararlı bir şekilde ve hiçbir değerlendirme veya pazarlık yapmadan iki rejimi derhal askeri saldırıları durdurmaya ve sivillerin öldürülmesine son vermeye çağırıyorum. Devam eden sessizlik ve eylemsizlik suça ortak olmak anlamına gelir. Bu kadarı açık ve net!'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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