Altın Palmiye Ödüllü İranlı Yönetmen Jafar Panahi'den İsrail-İran Savaşı Bildirisi

'Bu açık ve müzakere edilemez nokta hakkında hiçbir şüphem yok ve durumumu açıkça belirttim ve tekrarlayacağım: Vatanım İran'a saldırmak kesinlikle kabul edilemez. İsrail İran'ı işgal etti ve uluslararası mahkemelerde bir savaş saldırganı olarak yargılanmalı. Ancak bu tutum hiçbir şekilde İslam Cumhuriyeti'nin 40 yıldır süren kötü yönetimini, yolsuzluğunu, baskısını, zorbalığını ve yetersizliğini görmezden gelmek anlamına gelmiyor. Bu iktidarın ülkeyi ve krizleri yönetecek ne gücü, ne iradesi ne de meşruiyeti vardır. Bu rejimin devam etmesi, düşüşün devam etmesi, baskının devam etmesi ve eleştirilerin devam etmesi anlamına geliyor! Kaçmanın tek yolu; bu sistemin bir an önce dağılması, hesap verebilir ve demokratik bir hükümete geçişin başlamasıdır.

İran'ın toprak bütünlüğünün ve ulusun egemenliğinin korunmasına tam vurgu yaparak, İslam Cumhuriyeti ile İsrail rejimi arasındaki yıkıcı savaşa derhal son verilmesini talep ediyorum. Bu savaş bölgesel barış ve insan değerleri için ciddi bir tehdittir.

Her iki rejim de, devam eden şiddet, saldırganlık ve insan onuruna karşı tam bir saygısızlık nedeniyle açıkça kınanmalıdır. Füze saldırıları, yerleşim alanlarının bombalanması ve sivillerin hedef alınarak öldürülmesi suçtur. Ne ahlak, ne siyaset, ne de güvenlik bu suçları haklı çıkarmaz. Bu kan ve nefret döngüsünün devam etmesi yalnızca dünyada daha fazla istikrarsızlığa ve felaketin yayılmasına yol açacaktır.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu derhal, kararlı bir şekilde ve hiçbir değerlendirme veya pazarlık yapmadan iki rejimi derhal askeri saldırıları durdurmaya ve sivillerin öldürülmesine son vermeye çağırıyorum. Devam eden sessizlik ve eylemsizlik suça ortak olmak anlamına gelir. Bu kadarı açık ve net!'