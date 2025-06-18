Altın Palmiye Ödüllü İranlı Yönetmen Jafar Panahi'den İsrail-İran Savaşı Bildirisi
Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'ne layık görülen İranlı yönetmen Jafar Panahi, İran-İsrail savaşına sessiz kalmadı. Jafar Panahi, Instagram hesabı üzerinden İran-İsrail savaşı hakkında bir bildiri yayınladı!
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İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'a saldırarak yeni bir savaşın fitilini ateşledi.
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İranlı yönetmen Jafar Panahi, Instagram hesabı üzerinden bildiri yayınlayarak savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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