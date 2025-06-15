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Oylar Yeniden Dağıtılıyor: İran - İsrail Savaşında Sence Kim Haklı, Kim Kazanır?

Oylar Yeniden Dağıtılıyor: İran - İsrail Savaşında Sence Kim Haklı, Kim Kazanır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 15:10

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'a yönelik saldırı başlattı. İran ise son olarak hipersonik füze ile karşılık vererek İsrail'in Demir Kubbe savunmasını bile geçmeyi başardı. 'Fettah' adı verilen hipersonik füzenin Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam kentinde meydana getirdiği yıkımın oldukça büyük olduğu ortaya çıktı. İsrail ve İran yetkililerinin karşılıklı söylemleri, tehditleri ise devam ediyor.

Savaş gündemine dair farklı görüşler ortaya atılmaya devam ederken, bakalım sizler ne düşünüyorsunuz?

İran mı haklı, İsrail mi? Bu savaşın 'kazanan' bir tarafı olacak mı?

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İran - İsrail savaşında kim haklı?

İran - İsrail savaşında kim haklı?

Peki bu savaşı kim kazanır?

Peki bu savaşı kim kazanır?

İsrail - İran savaşı ne zaman biter?

İsrail - İran savaşı ne zaman biter?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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