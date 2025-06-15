Oylar Yeniden Dağıtılıyor: İran - İsrail Savaşında Sence Kim Haklı, Kim Kazanır?

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'a yönelik saldırı başlattı. İran ise son olarak hipersonik füze ile karşılık vererek İsrail'in Demir Kubbe savunmasını bile geçmeyi başardı. 'Fettah' adı verilen hipersonik füzenin Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam kentinde meydana getirdiği yıkımın oldukça büyük olduğu ortaya çıktı. İsrail ve İran yetkililerinin karşılıklı söylemleri, tehditleri ise devam ediyor.

Savaş gündemine dair farklı görüşler ortaya atılmaya devam ederken, bakalım sizler ne düşünüyorsunuz?

İran mı haklı, İsrail mi? Bu savaşın 'kazanan' bir tarafı olacak mı?