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Altan Öymen'in Ölümünün Ardından Kim, Ne Dedi?

Altan Öymen'in Ölümünün Ardından Kim, Ne Dedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 16:10

1999-2000 yıllarında CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti. Öymen'in vefatının ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere pek çok siyasi isimden başsağlığı mesajı geldi. Peki, Altan Öymen'in ölümünün ardından kim hangi mesajı paylaştı? İşte detaylar.

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Altan Öymen'den acı haber 19 Temmuz Cumartesi günü geldi.

Altan Öymen'den acı haber 19 Temmuz Cumartesi günü geldi.

6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla tedavi gören Altan Öymen, 2 hafta önce akciğer enfeksiyonuna yakalandı. Entübe edilen Altan Öymen’in hayatını kaybettiği açıklandı. CHP’nin eski genel başkanı Altan Öymen’in ölümünün ardından siyasiler başsağlığı mesajı paylaştı. Peki kim, ne dedi? Hep birlikte bakalım!

CHP Lideri Özgür Özel:

CHP Lideri Özgür Özel:
twitter.com

Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Kendisine Allah’tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum.

Ruhu şad olsun.

Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
twitter.com

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. 

Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:
twitter.com

Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanlarından, gazetecilikten siyasete uzanan onurlu duruşuyla hepimize örnek olan Altan Öymen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Demokrasiye, basın özgürlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine ömrünü adamış bir aydını, saygın bir devlet insanını kaybettik.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiamıza başsağlığı diliyorum.

Muharrem İnce:

Muharrem İnce:
twitter.com

Eski Genel Başkanımız, değerli gazeteci, siyasetçi, kıymetli insan Altan Öymen ağabeyimizi kaybettik. Ülkemize ve partimize önemli hizmetleri olan Sayın Altan Öymen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı diliyorum.

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Yazar Ahmet Ümit:

Yazar Ahmet Ümit:
twitter.com

Gazeteciliğin ve siyasetin son şövalyelerinden Altan abiyi  kaybettik. Tanıdığım en kibar, en dürüst insanlardan biriydi. Çok üzgünüm, nurlar içinde yatsın.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek:

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek:
twitter.com

Bu fotoğraf, 19 Mart darbesinin ardından o soğuk Saraçhane günlerinden... 

Ciddi sağlık sorunlarına rağmen yanımızdan bir an olsun ayrılmayan, önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen’in sarsılmaz direnci, iradesi bizlere umut ve güç verdi.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanında dimdik durdu. 

Ancak ne yazık ki, Sayın Öymen’in sağlık durumu kritik. Entübe edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Dualarımız, yüreğimiz onunla.

Bir an önce sağlığına kavuşmasını yürekten diliyorum.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:
twitter.com

Yıl 1955, dönemin genç gazetecisi Altan Öymen, hükümeti eleştirdiği için gözaltına alınıyor.

Korkunun emaresi yok gözlerinde. Aksine gururlu. Biliyor doğruyu yaptığını…

Hayatının sonuna dek de o doğruyu savundu. Demokrasi ve adalet mücadelemizde hep yanımızda oldu.

Önceki dönem Genel Başkanımız Altan Öymen’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu:

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu:
twitter.com

Seçkin bir aydınımızı, eşsiz bir insanı , Altan Öymen’ i kaybettik. Zeki, duygulu, alçak gönüllü ,bilge olduğu kadar mizah duygusuna da sahip , ve öncelikle vatan sever…

Ne mutlu Altan Öymen gibi insan gibi insan olan;kendini tanıyanların gönlünde taht kuran;ülkesinin yaşamında silinmez iyilik izleri bırakabilenlere…

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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