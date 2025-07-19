Altan Öymen'in Ölümünün Ardından Kim, Ne Dedi?

Seçkin bir aydınımızı, eşsiz bir insanı , Altan Öymen’ i kaybettik. Zeki, duygulu, alçak gönüllü ,bilge olduğu kadar mizah duygusuna da sahip , ve öncelikle vatan sever…

Ne mutlu Altan Öymen gibi insan gibi insan olan;kendini tanıyanların gönlünde taht kuran;ülkesinin yaşamında silinmez iyilik izleri bırakabilenlere…