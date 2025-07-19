Altan Öymen'in Ölümünün Ardından Kim, Ne Dedi?
1999-2000 yıllarında CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti. Öymen'in vefatının ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere pek çok siyasi isimden başsağlığı mesajı geldi. Peki, Altan Öymen'in ölümünün ardından kim hangi mesajı paylaştı? İşte detaylar.
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Altan Öymen'den acı haber 19 Temmuz Cumartesi günü geldi.
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CHP Lideri Özgür Özel:
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:
Muharrem İnce:
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Yazar Ahmet Ümit:
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:
Şair ve yazar Ataol Behramoğlu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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