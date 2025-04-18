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Alman Medyasından Sürpriz İddia: "Ekrem İmamoğlu Kararı Sonrası Uçak Satışı İptal Edildi"

Alman Medyasından Sürpriz İddia: "Ekrem İmamoğlu Kararı Sonrası Uçak Satışı İptal Edildi"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.04.2025 - 10:43

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Alman hükümeti’nin Türkiye’ye planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını onaylamadığını yazdı. Haberde, kararın nedeni olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gösterildi.

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Alman medyası, hükümetlerinin Türkiye’ye yapılması planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını onaylamadığını belirtti.

Alman medyası, hükümetlerinin Türkiye’ye yapılması planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını onaylamadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinden sonra Almanya ihracata onay vermeye başlamıştı. Hatta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 2024 sonunda satışın onaylandığını duyurmuştu.

Handelsblatt’ta yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Alman hükümeti karar değiştirdi. Habere göre, Berlin bu durumu demokratik değerlere aykırı buldu ve satışın siyasi ile ahlaki açıdan uygun olmadığını kararlaştırdı.

Türkiye, KAAN uçağı devreye girene kadar Almanya’dan alınacak 40 uçak ile açığı kapatmayı planlıyordu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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