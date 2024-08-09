Alman Hükümeti Transferde Galatasaray'a Engel Çıkardı: Köhn Transferi Beklemede
Alman Hükümeti Transferde Galatasaray'a Engel Çıkardı: Köhn Transferi Beklemede
Transferde çıkış yolu arayan Galatasaray'a akla gelmeyecek engeller çıkıyor. Rus ekibi Spartak Moskova'ya Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ü birlikte satmayı planlayan Galatasaray'a ilginç bir engel çıktı.
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Süper Kupa maçında yaşanan şok skor sonrası transferde gaza basan Galatasaray, daha önce planlandığı gibi maç gecesi Gabriel Sara'yı kadrosuna katmıştı. Sara'ya verilen bonservis ise sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirdi.
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Galatasaray, Sacha Boey yerine kadrosuna Derrick Köhn'ü eklemişti. Köhn için Hannover 96 ile büyük bir pazarlığa tutuşan Galatasaray masadan istediğini alarak kalkmıştı. Ancak Alman ekibinden gelen son bilgiler işlerin Galatasaray adına iyi gitmediğini gösteriyor.
Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann, Galatasaray'ın kendilerine Köhn'den kaynaklı borcu varken ve ödemezken Sara'ya ödenen bedele tepki gösterdi. Mann, FIFA'ya şikayet yollarının açık olduğunu söyleyerek Galatasaray'ı uyarmıştı.
Galatasaray'ın planı ise Kerem ve Köhn'ü Spartak Moskova'ya satarak gelen parayla Köhn'ün borcunu kapatmak. Bu doğrultuda gelecek para ile ek transfer yapma şansı da olacak ancak beklenmedik bir engel transferi durma noktasına getirdi.
Rus basınında yer alan iddiaya göre, Alman hükümeti, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya kendi vatandaşı olan futbolcuların transfer olmasına karşı çıkıyor. Bu sebeple Köhn'e de ulaşan Alman yetkililer transfer konusunda Gana asıllı Alman oyuncuyu uyardı. Spartak Moskova da Derrick Köhn'e iki gün süre vererek olumsuz da olsa bu süreci tamamlamak istediğini oyuncuya iletti.
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