Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Ekstren Geldiğinde Fon Müziğinin Hangisi Olacağını Söylüyoruz!
Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Ekstren Geldiğinde Fon Müziğinin Hangisi Olacağını Söylüyoruz!
Hepimiz ekstreye baktığımızda arkada bir fon müzik çalar, seninkinde hangisi çalıyor?
Cevabı bu testte!
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1. Öncelikle sabit bir işin olup olmadığını soralım!
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2. Peki ya işin varsa bu işten memnun musun!
3. Genel olarak sosyal bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilir misin?
4. Peki ya harcamaların nasıl?
5. Yaşadığın ev kendine mi ait yoksa kiracı mısın?
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