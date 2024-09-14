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Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Ekstren Geldiğinde Fon Müziğinin Hangisi Olacağını Söylüyoruz!

etiket Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Ekstren Geldiğinde Fon Müziğinin Hangisi Olacağını Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 22:16

Hepimiz ekstreye baktığımızda arkada bir fon müzik çalar, seninkinde hangisi çalıyor?

Cevabı bu testte!

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1. Öncelikle sabit bir işin olup olmadığını soralım!

2. Peki ya işin varsa bu işten memnun musun!

3. Genel olarak sosyal bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilir misin?

4. Peki ya harcamaların nasıl?

5. Yaşadığın ev kendine mi ait yoksa kiracı mısın?

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6. Bir de medeni durumunu soralım! Evli misin?

7. Hayatında kendinden başka sorumluluğunu üstlendiğin birileri var mı?

8. Son soru! Para biriktirmek senin için ne ifade ediyor?

"Mad World" - Gary Jules

"The Sound of Silence" - Simon & Garfunkel

"Hurt" - Johnny Cash

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