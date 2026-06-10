article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ali Öner ve Zeynep Atılgan’ın Aşk İlanından Sonra Livanur Aydın’dan Yeni Açıklama: “Ben İyileşiyorum”

Ali Öner ve Zeynep Atılgan’ın Aşk İlanından Sonra Livanur Aydın’dan Yeni Açıklama: “Ben İyileşiyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
10.06.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Taşacak Bu Deniz dizisi son dönemde oyuncularıyla ilgili gelişmelerle konuşuluyor. Dizinin oyuncularından Ali Öner ve Zeynep Atılgan’ın özel hayatıyla ilgili yaşananlar bir süredir sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Taraflardan gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Son olarak Ali öner’in eski nişanlısı Livanur Aydın’dan yeni açıklama geldi. Aydın, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak takipçilerine seslendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ali Öner ve Livanur Aydın geçen yıl nişanlanmıştı.

Ali Öner ve Livanur Aydın geçen yıl nişanlanmıştı.

Bir süre sonra çift ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından Ali Öner’in adı rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile anılmaya başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle konu uzun süre konuşuldu.

Daha önce Livanur Aydın da adının sürekli bu konuyla birlikte anılmasından rahatsız olduğunu söylemişti. Ardından Ali Öner bir açıklama yaparak Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu doğrulamıştı. Oyuncu, ilişkisinin Livanur Aydın ile ayrılığın ardından başladığını belirtmişti.

Bu gelişmelerin ardından Livanur Aydın yeni bir paylaşım yaptı.

Bu gelişmelerin ardından Livanur Aydın yeni bir paylaşım yaptı.

Kendisine gelen mesajlar hakkında konuşan Aydın, destek veren takipçilerine teşekkür etti. Paylaştığı videoda son dönemde çok sayıda mesaj aldığını söyledi.

Livanur Aydın açıklamasında, “Bu konuyla alakalı sizlerden çok fazla mesaj ve yorum alıyorum. Birçoğunu okuma fırsatım da oldu açıkçası. Sürecin başından beri ailem, yakın arkadaşlarım, çevrem bana hep destek oldular. Onların destekleri için çok büyük diyorum. Fakat şu an anladım ki bize destek olmak için illa o kişiyi tanımaya ihtiyaç yokmuş. Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Fakat öyle güzel mesajlar atmışsınız, o kadar güzel dileklerle bulunmuşsunuz ki hakkımda. Okurken yüzümde gülümsemelerle okudum mesajlarınızı. Beni çok çok mutlu ettiniz. O yüzden böyle teşekkür mahiyetinde bir video çekmek istedim sizlere. Merak etmeyin, ben iyileşiyorum. Hayat devam ediyor ve olduğum yerden çok çok daha güçlü bir şekilde hayata kalkacağıma da inanıyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizlere kocaman kocaman sevgilerim ve o güzel kalbinizden öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.” dedi.

İşte açıklaması 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın