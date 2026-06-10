Ali Öner ve Zeynep Atılgan’ın Aşk İlanından Sonra Livanur Aydın’dan Yeni Açıklama: “Ben İyileşiyorum”
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Taşacak Bu Deniz dizisi son dönemde oyuncularıyla ilgili gelişmelerle konuşuluyor. Dizinin oyuncularından Ali Öner ve Zeynep Atılgan’ın özel hayatıyla ilgili yaşananlar bir süredir sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Taraflardan gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Son olarak Ali öner’in eski nişanlısı Livanur Aydın’dan yeni açıklama geldi. Aydın, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak takipçilerine seslendi.
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Ali Öner ve Livanur Aydın geçen yıl nişanlanmıştı.
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Bu gelişmelerin ardından Livanur Aydın yeni bir paylaşım yaptı.
İşte açıklaması 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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