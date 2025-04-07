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Aldatılma Hikayeleriyle İnsanın Ağzını Beş Karış Açık Bırakan Kadınlardan Paylaşımlar

Aldatılma Hikayeleriyle İnsanın Ağzını Beş Karış Açık Bırakan Kadınlardan Paylaşımlar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
07.04.2025 - 17:54 Son Güncelleme: 07.04.2025 - 17:56

Ya kendi başınıza gelmiştir ya da mutlaka en az bir tane dinlemişsinizdir: Ever, aldatma hikayesi... Sosyal medyada kendisinin aldatıldığını paylaşan birçok kullanıcın hikayesi insanı şaşırtıyor. Okudukça 'vay be neler varmış' demeniz çok mümkün. Gelin hep brilikte onlara bakalım.

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Aldatmak, iki ilişkilerde yaşanan en medeniyetsiz durumlardan biri şüphesiz. Üstelik bedelleri maddi ve manevi olarak da ağır olabilir.

Aldatmak, iki ilişkilerde yaşanan en medeniyetsiz durumlardan biri şüphesiz. Üstelik bedelleri maddi ve manevi olarak da ağır olabilir.

Kimse kimseyi aldatmasın. İstemiyorsanız ayrılın 👍

Geçtiğimiz gün X'de yapılan bir paylaşım, aldatma hikayelerinin anlatılmasını sağladı. Gördüğünüz bu ilk paylaşımda genç bir kadın yüzüğünü ve sevgilisinin attığı mesajı gösteriyor.

Geçtiğimiz gün X'de yapılan bir paylaşım, aldatma hikayelerinin anlatılmasını sağladı. Gördüğünüz bu ilk paylaşımda genç bir kadın yüzüğünü ve sevgilisinin attığı mesajı gösteriyor.

Ancak kısa bir süre sonra erkek arkadaşı, ilişkiyi bitiren mesajlar atmış.

Ancak kısa bir süre sonra erkek arkadaşı, ilişkiyi bitiren mesajlar atmış.

Bunu gören diğer kullanıcılar da kendi aldatılma hikayelerini anlatmaya başladı.

Bunu gören diğer kullanıcılar da kendi aldatılma hikayelerini anlatmaya başladı.
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Diğer kullanıcılar da ekledi 👇

Diğer kullanıcılar da ekledi 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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