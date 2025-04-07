Ya kendi başınıza gelmiştir ya da mutlaka en az bir tane dinlemişsinizdir: Ever, aldatma hikayesi... Sosyal medyada kendisinin aldatıldığını paylaşan birçok kullanıcın hikayesi insanı şaşırtıyor. Okudukça 'vay be neler varmış' demeniz çok mümkün. Gelin hep brilikte onlara bakalım.