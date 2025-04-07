Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu Kızının Çizimini Vücuduna Dövme Yaptırdı
Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu Kızının Çizimini Vücuduna Dövme Yaptırdı
Eşref Rüya dizisinde Irmak olarak rol alan oyuncu Ceren Benderlioğlu, paylaştığı fotoğrafla kalpleri ısıttı. Kızının yıllar önce yaptığı bir çizimi vücuduna dövme yaptıran oyuncu, duygusal bir notla yeni dövmesini paylaştı. Bakalım siz nasıl bulacaksınız?
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Kanal D'de yayına başlayan Eşref Rüya dizisi, son dönemin en çok konuşulan işlerinden. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu dizide Irmak karakterini Ceren Benderlioğlu canlandırıyor.
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Gerçek hayatta kendi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu le evli olan Ceren Benderlioğlu'nun Nur isminde bir
Ünlü oyuncu, kızının yıllar önce çizdiği bir resmi dövme yaptırdı ve o anları şu sözlerle paylaştı
Ceren Benderlioğlu'nun dövmesinin yakından görünüşü de böyle 👇
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