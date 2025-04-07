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Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu Kızının Çizimini Vücuduna Dövme Yaptırdı

Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu Kızının Çizimini Vücuduna Dövme Yaptırdı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
07.04.2025 - 15:10

Eşref Rüya dizisinde Irmak olarak rol alan oyuncu Ceren Benderlioğlu, paylaştığı fotoğrafla kalpleri ısıttı. Kızının yıllar önce yaptığı bir çizimi vücuduna dövme yaptıran oyuncu, duygusal bir notla yeni dövmesini paylaştı. Bakalım siz nasıl bulacaksınız?

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Kanal D'de yayına başlayan Eşref Rüya dizisi, son dönemin en çok konuşulan işlerinden. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu dizide Irmak karakterini Ceren Benderlioğlu canlandırıyor.

Kanal D'de yayına başlayan Eşref Rüya dizisi, son dönemin en çok konuşulan işlerinden. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu dizide Irmak karakterini Ceren Benderlioğlu canlandırıyor.

Dizinin konusu web sitesinde şu şekilde yer alıyor:

'Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüştür. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri gibidir. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var olmaktadır. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyordur. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecektir.'

Gerçek hayatta kendi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu le evli olan Ceren Benderlioğlu'nun Nur isminde bir

Gerçek hayatta kendi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu le evli olan Ceren Benderlioğlu'nun Nur isminde bir

2010 yılında evlenen çiftin çocukları 2013 yılında dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu, kızının yıllar önce çizdiği bir resmi dövme yaptırdı ve o anları şu sözlerle paylaştı

Ünlü oyuncu, kızının yıllar önce çizdiği bir resmi dövme yaptırdı ve o anları şu sözlerle paylaştı

“Yara bandı ailesi, birbirinin kabuğuna değil, kanayan yerine dokunur. Acıyı saklamaz, sarar; suskunluğu sevgiyle onarır. Birlikte kanar, birlikte kabuk bağlar, iyileşmek bir kader değil, bir seçim olur onlar için. 3 sene önce Nur’un elinden çıkan bu yara bandı figürleri yaşadığım süre boyunca bedenimde benimle.”

Ceren Benderlioğlu'nun dövmesinin yakından görünüşü de böyle 👇

Ceren Benderlioğlu'nun dövmesinin yakından görünüşü de böyle 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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