Yeşilçam Filmlerinde Bir Zamanlar Saf Kızı Canlandıran Oya Akkartal'ın Yıllar Sonraki Değişimi

Türk sinemasında öyle oyuncular var ki, isimlerini bile bilmesek gördüğümüz zaman onları sevmeye kaldığımız yerden devam ederiz. Oya Akkartal da bunlardan bir tanesi. Kariyerinde sadece 3 tane film bulunan Akkartal'ı uzun zamandır görmüyorduk. İşte oyuncunun yıllar sonraki hali...