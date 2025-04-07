Yeşilçam Filmlerinde Bir Zamanlar Saf Kızı Canlandıran Oya Akkartal'ın Yıllar Sonraki Değişimi
Yeşilçam Filmlerinde Bir Zamanlar Saf Kızı Canlandıran Oya Akkartal'ın Yıllar Sonraki Değişimi
Türk sinemasında öyle oyuncular var ki, isimlerini bile bilmesek gördüğümüz zaman onları sevmeye kaldığımız yerden devam ederiz. Oya Akkartal da bunlardan bir tanesi. Kariyerinde sadece 3 tane film bulunan Akkartal'ı uzun zamandır görmüyorduk. İşte oyuncunun yıllar sonraki hali...
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Özellikle "Baldız" ve "Yüz Numaralı Adam" filmlerini seyredenler onu mutlaka hatırlayacaktır. İsmi pek bilinmeyeni emektar oyuncu Oya Akkartal'dan bahsediyoruz.
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Sevilen oyuncu kariyeri boyunca sadece 3 filmde rol almasına rağmen hafızalarda yer etmeyi başarmıştır.
Yeşilçam'da destek görmeyen oyuncular arasında bulunan Oya Akkartal, uzun zamandır sakin bir hayat yaşıyor.
Oya Akkartal'a sağlıklı ve güzel yıllar diliyoruz...
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