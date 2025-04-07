onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeşilçam Filmlerinde Bir Zamanlar Saf Kızı Canlandıran Oya Akkartal'ın Yıllar Sonraki Değişimi

Yeşilçam Filmlerinde Bir Zamanlar Saf Kızı Canlandıran Oya Akkartal'ın Yıllar Sonraki Değişimi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
07.04.2025 - 14:11 Son Güncelleme: 07.04.2025 - 14:17

Türk sinemasında öyle oyuncular var ki, isimlerini bile bilmesek gördüğümüz zaman onları sevmeye kaldığımız yerden devam ederiz. Oya Akkartal da bunlardan bir tanesi. Kariyerinde sadece 3 tane film bulunan Akkartal'ı uzun zamandır görmüyorduk. İşte oyuncunun yıllar sonraki hali...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özellikle "Baldız" ve "Yüz Numaralı Adam" filmlerini seyredenler onu mutlaka hatırlayacaktır. İsmi pek bilinmeyeni emektar oyuncu Oya Akkartal'dan bahsediyoruz.

Özellikle "Baldız" ve "Yüz Numaralı Adam" filmlerini seyredenler onu mutlaka hatırlayacaktır. İsmi pek bilinmeyeni emektar oyuncu Oya Akkartal'dan bahsediyoruz.

Akkartal, 'Yüz Numaralı Adam' filminde Zeynep isimli karakteri canlandırıyordu. Ünlü oyuncu 'Baldız' filminde de Müjde Ar'ın kardeşi Fikriye Arnamus rolündeydi.

Sevilen oyuncu kariyeri boyunca sadece 3 filmde rol almasına rağmen hafızalarda yer etmeyi başarmıştır.

Sevilen oyuncu kariyeri boyunca sadece 3 filmde rol almasına rağmen hafızalarda yer etmeyi başarmıştır.

Oya Öge olarak da bilinen oyuncu, bir iddiaya göre hep saf ve kilolu kızı canlandırmaktan sıkıldığı da söyleniyor.

Filmleri:

Baldız

100 Numaralı Adam

Küçük Bey

Yeşilçam'da destek görmeyen oyuncular arasında bulunan Oya Akkartal, uzun zamandır sakin bir hayat yaşıyor.

Yeşilçam'da destek görmeyen oyuncular arasında bulunan Oya Akkartal, uzun zamandır sakin bir hayat yaşıyor.

Onun son halini görenlerin bazıları yılların getirdiği değişime şaşırırken, bazıları da sempatikliğinden hiçbir şey kaybetmediğini düşünüyor.

Oya Akkartal'a sağlıklı ve güzel yıllar diliyoruz...

Oya Akkartal'a sağlıklı ve güzel yıllar diliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın