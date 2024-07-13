Alaçatı, Bodrum, Olimpos: Biraz Chill Abi Dedirten 13 Muhteşem Şarkı
Alaçatı, Bodrum, Olimpos: Biraz Chill Abi Dedirten 13 Muhteşem Şarkı
Tatil günleri geldi çattı. Kumsallardan plajlara dinlemeniz gereken chill şarkıları bu listede topladık. İşte o muhteşem şarkılar...
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1. Jo.Ke - Who Loves The Sun
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2. Lykke Li - I Follow Rivers
3. Classmatic - El Primer Corazón
4. Sam Smith & Normani - Dancing With A Stranger
5. Seller - Too Much For Me
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6. Manu Chao - Me Gustas Tu
7. Peggy Gou - Starry Night
8. Route 94 - My Love ft. Jess Glynne
9. Sigrid - Everybody Knows (Mahmut Orhan Remix)
10. Modjo - Lady
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