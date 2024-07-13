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Alaçatı, Bodrum, Olimpos: Biraz Chill Abi Dedirten 13 Muhteşem Şarkı

etiket Alaçatı, Bodrum, Olimpos: Biraz Chill Abi Dedirten 13 Muhteşem Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 20:23

Tatil günleri geldi çattı. Kumsallardan plajlara dinlemeniz gereken chill şarkıları bu listede topladık. İşte o muhteşem şarkılar...

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1. Jo.Ke - Who Loves The Sun

2. Lykke Li - I Follow Rivers

3. Classmatic - El Primer Corazón

4. Sam Smith & Normani - Dancing With A Stranger

5. Seller - Too Much For Me

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6. Manu Chao - Me Gustas Tu

7. Peggy Gou - Starry Night

8. Route 94 - My Love ft. Jess Glynne

9. Sigrid - Everybody Knows (Mahmut Orhan Remix)

10. Modjo - Lady

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11. Empire Of The Sun - We Are The People

12. Peggy Gou - Nanana

13. Jame Stark - Can You Feel It

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