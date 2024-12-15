Aksiyondan Tutun da Komediye Kadar 2025 Yılında Vizyona Girmesi En Çok Beklenen Filmler
Aksiyondan Tutun da Komediye Kadar 2025 Yılında Vizyona Girmesi En Çok Beklenen Filmler
Merhabalar. 2025 yılına adım adım yaklaşırken sinema dünyasında daha vizyona girmeden ilgileri üzerine çeken yapımlar var. Bu filmler aksiyonun, maceranın, komedinin, kısacası her türün birbirine karıştığı yapımlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu içerikte 2025 yılında sinemasevelerin en çok beklediği filmleri sizler için derledik. Şimdiden hepinize iyi seneler dileriz.
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1. In the Grey
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2. Captain America: Brave New World
3. Sinners
4. Snow White
5. A Minecraft Movie
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6. Mickey 17
7. Thunderbolts*
8. Mission: Impossible - The Final Reckoning
9. Ballerina
10. How to Train Your Dragon
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11. 28 Years Later
12. Michael
13. F1
14. The Smurfs Movie
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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