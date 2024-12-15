Aksiyondan Tutun da Komediye Kadar 2025 Yılında Vizyona Girmesi En Çok Beklenen Filmler

Merhabalar. 2025 yılına adım adım yaklaşırken sinema dünyasında daha vizyona girmeden ilgileri üzerine çeken yapımlar var. Bu filmler aksiyonun, maceranın, komedinin, kısacası her türün birbirine karıştığı yapımlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu içerikte 2025 yılında sinemasevelerin en çok beklediği filmleri sizler için derledik. Şimdiden hepinize iyi seneler dileriz.