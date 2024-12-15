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Aksiyondan Tutun da Komediye Kadar 2025 Yılında Vizyona Girmesi En Çok Beklenen Filmler

Aksiyondan Tutun da Komediye Kadar 2025 Yılında Vizyona Girmesi En Çok Beklenen Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
15.12.2024 - 13:31

Merhabalar. 2025 yılına adım adım yaklaşırken sinema dünyasında daha vizyona girmeden ilgileri üzerine çeken yapımlar var. Bu filmler aksiyonun, maceranın, komedinin, kısacası her türün birbirine karıştığı yapımlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu içerikte 2025 yılında sinemasevelerin en çok beklediği filmleri sizler için derledik. Şimdiden hepinize iyi seneler dileriz.

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1. In the Grey

1. In the Grey

Film, kıdemli bir kadın müzakereci için bir kaçış yolu belirlemek zorunda olan iki çıkarma uzmanının başına gelenleri konu alıyor.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Henry Cavill, Eiza González, Jake Gyllenhaal

2. Captain America: Brave New World

2. Captain America: Brave New World

Film, Kaptan Amerika rolünü resmen üstlenen Sam Wilson'ın kendini uluslararası bir komplonun ortasında bulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Julius Onah

Oyuncular: Rosa Salazar, Harrison Ford, Liv Tyler

3. Sinners

3. Sinners

Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler, yeniden başlamak için memleketlerine geri dönerler. Ancak daha da büyük bir kötülük burada onları bekler.

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Jack O'Connell

4. Snow White

4. Snow White

Bu film, 1937 Disney animasyon filmi 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in canlı aksiyon uyarlaması olarak ekranlara geliyor.

Yönetmen: Marc Webb

Oyuncular: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap

5. A Minecraft Movie

5. A Minecraft Movie

Dört uyumsuz, gizemli bir portal sayesinde kübik bir harikalar diyarına yol alır. Eve geri dönmek için uzman birinin yardımıyla bu dünyada ustalaşmaları gerekir.

Yönetmen: Jared Hess

Oyuncular: Jack Black, Emma Myers, Jason Momoa

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6. Mickey 17

6. Mickey 17

Film, tek kullanımlık olarak bilinen Mickey 17'nin bir buz gezegenini kolonileştirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette

7. Thunderbolts*

7. Thunderbolts*

Aksiyon ve macera türündeki bu film, bir grup süper kötü adamın hükümet için zor bir göreve gitmelerini konu alıyor.

Yönetmen: Jake Schreier

Oyuncular: Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko

8. Mission: Impossible - The Final Reckoning

8. Mission: Impossible - The Final Reckoning

Film, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellere geçtiğinde dünyanın başını derde sokacak bir yapay zeka programı olan The Entity'i ele geçirme mücadelesini konu alıyor.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Hannah Waddingham, Vanessa Kirby

9. Ballerina

9. Ballerina

Aksiyon ve gerilim türündeki film, genç bir kadın suikastçının ailesini öldüren insanlardan intikam alma mücadelesini konu alıyor.

Yönetmen: Len Wiseman

Oyuncular: Ana de Armas, Keanu Reeves, Catalina Sandino Moreno

10. How to Train Your Dragon

10. How to Train Your Dragon

Film, genç bir Viking'in ejderhaları avlamaya çalışmasını ve beklenmedik bir şekilde bir ejderha ile arkadaş olmasını konu alıyor.

Yönetmen: Dean DeBlois

Oyuncular: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler

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11. 28 Years Later

11. 28 Years Later

Şimdilik konusu gizli olan bu yapım, 2002 yılında vizyona giren '28 Years Later' serisinin üçüncü halkası olarak karşımıza çıkıyor. Film, zombilerle dolu bir korku hikayesini ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Cillian Murphy, Jodie Comer

12. Michael

12. Michael

Uzun zamandır yapılması beklenen film, Popun Kralı olarak bilinen ünlü müzisyen Michael Jackson'ın hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Antoine Fuqua

Oyuncular: Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham

13. F1

13. F1

Film, genç bir motor sürücüsüne akıl hocalığı yapmak için emekliliğinden ayrılan ve onunla takım olan Formula 1 sürücüsünün hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon

14. The Smurfs Movie

14. The Smurfs Movie

Bu animasyon ve komedi filmi, 7'den 70'e herkesin izlediği Şirinler'in maceralarını müzikal bir şekilde anlatıyor.

Yönetmenler: Chris Miller, Matt Landon

Seslendirenler: Hannah Waddingham, Xolo Maridueña, Kurt Russell, Rihanna

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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