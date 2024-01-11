AKOM Saat Verdi: İstanbul'a Kar Geliyor
AKOM Saat Verdi: İstanbul'a Kar Geliyor
Haftalık hava tahminini yayınlayan AKOM, İstanbul için cuma öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.
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Günlerdir Marmara bölgesinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava İstanbul'a ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın ve cumartesi günü için İstanbul'a kar uyarısı yaptı.
AKOM'un haftalık hava raporunda paylaştığı bilgiye göre, yağışlar cuma günü öğlenden sonra itibarıyla kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar şeklinde olacak.
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