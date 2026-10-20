Şinasi Candan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Gelir İdaresi Başkanı Şinasi Candan'ın Hayatı
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20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/348 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığına atandı. Atamasının ardından 'Şinasi Candan kimdir?' sorusu aramalarda öne çıktı. Şinasi Candan'ın hayatını ve kariyerini derledik.
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Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığında Bekir Bayrakdar'dan boşalan koltuğa oturdu.
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Şinasi Candan Kaç Yaşında, Nereli?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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