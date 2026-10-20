Şinasi Candan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Gelir İdaresi Başkanı Şinasi Candan'ın Hayatı

Devlet Malzeme Ofisi'nin resmi sitesindeki özgeçmişe göre Şinasi Candan, 1968 yılında Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğdu. Doğum günü kamuoyuyla paylaşılmadığı için yaşı 57 ya da 58 olarak hesaplanıyor. Şinasi Candan evli ve bir çocuk babası. İngilizceyi iyi, Almancayı orta düzeyde bildiği belirtiliyor.

Şinasi Candan'ın Eğitimi

Şinasi Candan, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Şinasi Candan'ın Kariyeri

Şinasi Candan, 1990 yılında Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1993-1997 yılları arasında Vergi Müfettişi, 1997-2000 yılları arasında Hitit Vergi Dairesi Başkanı, 2001-2003 yılları arasında Vergi Başmüfettişi olarak çalıştı.

2003-2005 yıllarında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde, 2005-2006 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Şinasi Candan, 2006-2010 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanı oldu. 2010-2016 yılları arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2016-2020 yılları arasında Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı, 2020-2021 yılları arasında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak çalıştı.

Şinasi Candan Hangi Görevlerde Bulundu?

Şinasi Candan, 7 Ekim 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yaklaşık üç yıl süren bu görevin ardından 20 Ekim 2026'da Gelir İdaresi Başkanlığına atandı. Böylece daha önce başkan yardımcısı olarak çalıştığı kurumun başına geçmiş oldu.