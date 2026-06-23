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Akaryakıt Sektörüne Operasyon: 6 Şirkete El Konuldu, 10 Şirkete Kayyum Atandı

Akaryakıt Sektörüne Operasyon: 6 Şirkete El Konuldu, 10 Şirkete Kayyum Atandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2026 - 14:09
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF koordinesiyle akaryakıt sektöründeki yolsuzluk ağına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen vergi usulsüzlüğüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen vergi usulsüzlüğüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı yapıldığı, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin ise sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı, 27 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, devletin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürüleceğini, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçlerin kararlılıkla işletileceğini ifade etti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyona katılan tüm kurumlara teşekkür edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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