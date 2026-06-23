Akaryakıt Sektörüne Operasyon: 6 Şirkete El Konuldu, 10 Şirkete Kayyum Atandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF koordinesiyle akaryakıt sektöründeki yolsuzluk ağına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen vergi usulsüzlüğüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın