AK Parti İBB Adayı Murat Kurum’un Vaatleri: Trafik Bitecek, Otogarlar Taşınacak

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Murat Kurum, bugün düzenlediği basın toplantısıyla seçim vaatlerini açıkladı. Kurum, İstanbul’un trafik sorununu çözeceklerini söylerken, Esenler ve Harem’de bulunan otogarların da taşınacağını ifade etti.