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AK Parti İBB Adayı Murat Kurum’un Vaatleri: Trafik Bitecek, Otogarlar Taşınacak

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum’un Vaatleri: Trafik Bitecek, Otogarlar Taşınacak

Murat Kurum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 12:30

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Murat Kurum, bugün düzenlediği basın toplantısıyla seçim vaatlerini açıkladı. Kurum, İstanbul’un trafik sorununu çözeceklerini söylerken, Esenler ve Harem’de bulunan otogarların da taşınacağını ifade etti.

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İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu’nun en büyük rakibi olan Murat Kurum, “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı”nda İstanbul için hazırladıkları projelerini duyurdu.

İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu’nun en büyük rakibi olan Murat Kurum, “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı”nda İstanbul için hazırladıkları projelerini duyurdu.

İstanbul’da ciddi bir trafik çilesi yaşandığını ifade eden Kurum; “5 ve 10 yıllık plan yaptık. Bu süre sonucunda İstanbul’un trafik diye bir sorunu kalmayacak” dedi.

İstanbul’da ciddi bir trafik çilesi yaşandığını ifade eden Kurum; “5 ve 10 yıllık plan yaptık. Bu süre sonucunda İstanbul’un trafik diye bir sorunu kalmayacak” dedi.

İstanbul’da Esenler ve Harem’de bulunan şehirlerarası otogarların da kaldırılacağını ifade eden Murat Kurum, şehir içi toplu taşımının en önemli aracı olan metrobüsün de Silivri’ye kadar uzatılacağını sözlerine ekledi.

İstanbul’da Esenler ve Harem’de bulunan şehirlerarası otogarların da kaldırılacağını ifade eden Murat Kurum, şehir içi toplu taşımının en önemli aracı olan metrobüsün de Silivri’ye kadar uzatılacağını sözlerine ekledi.

İSPARK ile ilgili de konuşan Murat Kurum; “15 dakika olan ücretsiz parkı 30 dakikaya yükselteceğiz. Yani ilk yarım saat ücretsiz olacak. İSPARK ücretlerinde de yüzde 25 indirim uygulayacak” dedi.

İSPARK ile ilgili de konuşan Murat Kurum; “15 dakika olan ücretsiz parkı 30 dakikaya yükselteceğiz. Yani ilk yarım saat ücretsiz olacak. İSPARK ücretlerinde de yüzde 25 indirim uygulayacak” dedi.

Murat Kurum son olarak İstanbul’da iki yakaya da trafiği rahatlatacak iki büyük tünel açacaklarını sözlerine ekledi.

Murat Kurum son olarak İstanbul’da iki yakaya da trafiği rahatlatacak iki büyük tünel açacaklarını sözlerine ekledi.

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