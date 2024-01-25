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Dr. Taylan Yıldız, İBB Başkanlığına Aday Olduğunu Açıkladı

Dr. Taylan Yıldız, İBB Başkanlığına Aday Olduğunu Açıkladı

İBB seçim
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 11:01

Bir dönem İYİ Parti'de görev yaptıktan sonra partisinden istifa eden Dr. Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 

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İYİ Parti kurucu isimlerinden olan ve bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevini yaptıktan sonra partiden istifa eden Dr. Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

İYİ Parti kurucu isimlerinden olan ve bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevini yaptıktan sonra partiden istifa eden Dr. Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yıldız, 'Senin İçin Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım' dedi.

Geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den istifa ettiği haberini sosyal medya hesabından duyuran Yıldız, 'Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den istifa ettiği haberini sosyal medya hesabından duyuran Yıldız, 'Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!' ifadelerini kullanmıştı.

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