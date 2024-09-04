Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Harekete Geçti: Otizmli Genci Darbeden Kişi Gözaltında
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Harekete Geçti: Otizmli Genci Darbeden Kişi Gözaltında
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Olay geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de bulunan otizm spor kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, kulüpte görevli olan bir şahıs otizmli gence şiddet uyguladı.
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Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, İstanbul'da otizm spor kulübünde otizmli genci darbeden kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."
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