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Ahtapot, Kalamar ve Gün Batımı: Denize Sıfır Güzel Bir Akşamın 10 Olmazsa Olmazı

Ahtapot, Kalamar ve Gün Batımı: Denize Sıfır Güzel Bir Akşamın 10 Olmazsa Olmazı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.07.2026 - 13:01
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Deniz kokusu, burnumuza çarpan o tuzlu esinti ve masada birbiri ardına dizilen, iştah kabartan o nefis mezeler… Gerçekten yaz akşamlarının, özellikle de denize sıfır kurulan sofraların keyfi hiçbir şeyde yok! Bütün yılın yorgunluğunu, stresini şöyle tek bir akşamda bırakıp ruhunu tazelemek isteyenler için o mükemmel sofranın olmazsa olmazlarını listeledik.

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1. Çıtır çıtır taratorlu kalamar tava.

1. Çıtır çıtır taratorlu kalamar tava.

Kalamarın taze ve iyi marine edildiğini anlamanın yolu, ilk ısırıktaki yumuşaklık ve çıkardığı hafif çıtırtıdan geçer. Yanında bol cevizli, süzme yoğurtlu ve hafif sarımsaklı taptaze bir tarator sos yoksa o tabak eksik sayılır. Bandıra bandıra yemek ise bu akşamın en büyük şansıdır.

2. Nar gibi kızarmış tereyağlı karides güveç.

2. Nar gibi kızarmış tereyağlı karides güveç.

Güveçte, fırından yeni çıkmış, tereyağı hâlâ cızırdayan bol sarımsaklı bir karidese kim hayır diyebilir ki? Yanındaki o nefis sosuna taze ekmeği banarak yemek, tüm masayı bir anda mutluluktan havaya uçurmaya yeter.

3. Gökyüzünü kızıla boyayan bir gün batımı.

Doğanın bize sunduğu en güzel görsel şölen, tam da çatalı ilk uzattığın anlarda karşında batan o güneş bence. Güneş yavaş yavaş denizin üzerinde kaybolurken gökyüzünün büründüğü o eflatun ve kızıl tonlar, masadaki herkesi birkaç dakikalığına büyüleyip sessizliğe gömüyor. İnsan o eşsiz manzarayı izlerken gerçekten huzurla doluyor.

4. Masayı donatan taze Ege mezeleri.

4. Masayı donatan taze Ege mezeleri.

Fava, haydari, şakşuka ve tabii ki deniz kenarının şanına yakışır bol zeytinyağlı, ekşili deniz börülcesi... Mezeler öyle devasa porsiyonlarda değil, küçük küçük tabaklarda gelsin ki masada iğne atacak yer kalmasın. Bu masanın asıl sırrı acele etmeden, her mezeden azar azar tatmakta gizli.

5. Masaya canlılık katan rengârenk bir mevsim salatası.

5. Masaya canlılık katan rengârenk bir mevsim salatası.

Şöyle sulu sulu domatesler, çıtır salatalıklar, taze nane ve bolca roka... Üzerine de kaliteli bir zeytinyağıyla ekşi bir limon sıktın mı, o deniz ürünlerinin yanına öyle güzel yakışıyor ki! Sadece mideyi rahatlatmakla kalmıyor, o renkleriyle masaya resmen bir canlılık, bir yaz enerjisi getiriyor.

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6. Dalga seslerinin eşlik ettiği hafif bir müzik.

Arkadan çok kısık sesle, adeta fonda eriyen cinsten bir müzik, ruhu her zaman çok dinlendiriyor. Karşılıklı edilen o derin ve keyifli sohbeti asla bölmeyen, sesini bastırmayan ama masadaki neşeyi el altından tatlı tatlı besleyen o melodiler, akşamın tüm enerjisini bir anda yukarı taşıyor.

7. Derin sohbetlere dalacağın en has dostlar.

Masadaki yemekler ne kadar kusursuz, manzara ne kadar büyüleyici olursa olsun, o masanın gerçek ruhunu yanındakiler belirliyor. Kahkahası bol, eski günleri yad ederken gözleri dolan, dertleşmesi de neşesi de son derece içten olan o en has dostlar, bu sofranın olmazsa olmaz en büyük gücü bence.

8. Üzerine almalık ince bir yazlık hırka.

Deniz kenarının esintisi akşamın ilk saatlerinde çok güzel gelse de gece ilerledikçe o tatlı serinlik kendini iyice hissettirmeye başlıyor. 'Burası da inceden esmeye başladı sanki' dediğin o kaçınılmaz anda omuzlara atılacak yumuşak bir hırka veya şal, keyfinin hiç bölünmeden saatlerce sürmesini sağlıyor.

9. Telefonu bir kenara bırakıp, anı yaşamak.

Gece başlarken o muazzam gün batımını ve masanın güzelliğini hatıra kalsın diye bir iki kare çek, tamam. Ama sonra o telefonu tamamen sessize alıp çantaya at. Bildirimlere bakıp durmadan, sadece o anın, esintinin, kokunun ve yanındakilerin sesinin tadını çıkarmak ruhuna çok iyi gelecek, inan bana.

10. Gece sonunda gelen okkalı bir Türk kahvesi.

Günün tüm tatlı yorgunluğunu bir anda silip süpüren, sohbeti toparlayan o muhteşem son dokunuş... Yanında küçük bir çikolata veya damla sakızıyla ağır ağır yudumladığın bol köpüklü bir kahve, bu harika akşamın en keyifli, en tatlı kapanış sahnesi olur.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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