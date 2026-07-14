Ahtapot, Kalamar ve Gün Batımı: Denize Sıfır Güzel Bir Akşamın 10 Olmazsa Olmazı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Deniz kokusu, burnumuza çarpan o tuzlu esinti ve masada birbiri ardına dizilen, iştah kabartan o nefis mezeler… Gerçekten yaz akşamlarının, özellikle de denize sıfır kurulan sofraların keyfi hiçbir şeyde yok! Bütün yılın yorgunluğunu, stresini şöyle tek bir akşamda bırakıp ruhunu tazelemek isteyenler için o mükemmel sofranın olmazsa olmazlarını listeledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Çıtır çıtır taratorlu kalamar tava.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Nar gibi kızarmış tereyağlı karides güveç.
3. Gökyüzünü kızıla boyayan bir gün batımı.
4. Masayı donatan taze Ege mezeleri.
5. Masaya canlılık katan rengârenk bir mevsim salatası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dalga seslerinin eşlik ettiği hafif bir müzik.
7. Derin sohbetlere dalacağın en has dostlar.
8. Üzerine almalık ince bir yazlık hırka.
9. Telefonu bir kenara bırakıp, anı yaşamak.
10. Gece sonunda gelen okkalı bir Türk kahvesi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın