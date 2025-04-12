Ağzımızdan Çıkan Hava Neden Hohlayınca Sıcak Üfleyince Soğuk Gelir?
Elimizi ısıtmak istediğimizde dudaklarımızı gevşeterek sıcak bir nefes veririz. Ama sıcak çorbaya üflerken dudaklarımızı büzer, soğutmak isteriz. Aynı ağızdan çıkan bu iki farklı hava akımının sıcaklık hissi bu kadar değişiyorsa, ortada ilginç bir fiziksel mekanizma olmalı değil mi? Sahiden nasıl olabiliyor? Gelin bakalım...
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Önce en basitinden başlayalım: Vücudumuz neden sıcak hava üfler?
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Ama neden dudaklarımızı büzüp "huuu" diye üfleyince hava birden soğuk geliyor?
Hava akımı nasıl oluyor da elimizi serinletiyor? Tam tersi olması gerekmez miydi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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