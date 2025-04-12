Ağzımızdan Çıkan Hava Neden Hohlayınca Sıcak Üfleyince Soğuk Gelir?

Cevap aslında oldukça basit çünkü biz sıcak canlılarız. Vücut sıcaklığımız ortamdan genellikle daha yüksek olduğu için, dışarı verdiğimiz nefes de haliyle çevreye göre daha sıcak olur. Elimizi yaklaştırıp yavaşça nefes aldığımızda hissettiğimiz o sıcaklık, işte bu doğal sıcaklıktan kaynaklanır.

Özellikle dudaklarımızı gevşek bıraktığımızda ve nefesimizi doğrudan, yakın mesafeden verirsek, bu sıcak hava derimize daha yoğun bir şekilde ulaşır. O yüzden elimize doğru “haaa” dediğimizde sanki minik bir ısıtıcı çalıştırmışız gibi hissederiz.