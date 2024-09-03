Ağustos Ayının Enflasyon Rakamlarında Eğitimdeki Yüksek Oran Dikkat Çekiyor
Ağustos Ayının Enflasyon Rakamlarında Eğitimdeki Yüksek Oran Dikkat Çekiyor
Okulların açılma dönemi, hem özel okulların kayıt süreci hem kırtasiye masrafları derken velilerin enflasyon isyanı verilere yansıdı.
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Okullar açılıyor, veliler birçok yükün altına Ağustos ayından itibaren girmiş görünüyor. Özel okul kayıt fiyatları durdurulamaz boyutlara ulaşmışken, "iyi eğitim" ihtimali ile veliler güç de olsa şartlarını zorlamayı seçiyor.
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Okul servis ücretleri, kırtasiye fiyatları derken, bu kalemlere enflasyonun çok daha sert şekilde etki ettiği iddia ediliyordu. TÜİK verileri bunu doğruladı.
TÜİK verileriyle birlikte eğitimde de acı tablo ortaya çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 120,81 ile eğitim oldu.
Aylık verilerde de eğitimdeki artış gözlerden kaçmadı. 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup da yine yüzde 11,34 ile eğitim oldu.
Ayrıca Ağustos ayının zam şampiyonu yüzde 43,20 ile üniversite eğitim ücreti oldu.
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eğitime,bilime,ekonomiye, gıdaya,barinmaya gerek yok dış güçlerin oyununa gelmeyin bize yeni anayasa lazım sonra her şey düzelecek 🤗