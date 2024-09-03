Dikkat Çeken Hamle: "Evlilik Kredisi" Uygulamasında Kriter Değişti

'Evlilik Kredisi' uygulamasında yeni dönem başlıyor. Uygulamanın kriteri değişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu' projesine 3 ili daha dahil ettiklerini duyurdu.