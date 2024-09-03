Dikkat Çeken Hamle: "Evlilik Kredisi" Uygulamasında Kriter Değişti
Dikkat Çeken Hamle: "Evlilik Kredisi" Uygulamasında Kriter Değişti
'Evlilik Kredisi' uygulamasında yeni dönem başlıyor. Uygulamanın kriteri değişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu' projesine 3 ili daha dahil ettiklerini duyurdu.
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Proje, deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başladı. Ancak Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıkladı.
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Yurt genelindeki doğurganlık hızına dikkat çeken Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık" dedi.
Desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini açıklayan Bakan Göktaş, "Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz" diye konuştu.
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