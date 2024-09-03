MİT'ten MOSSAD'a Dev Operasyon: Para Trafiği Deşifre Edildi, Liridon Rexhepı Tutuklandı
MİT'ten MOSSAD'a Dev Operasyon: Para Trafiği Deşifre Edildi, Liridon Rexhepı Tutuklandı
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MİT, Liridon Rexhepı’nin Mossad’ın Türkiye’deki para ağını yöneten kişi olduğunu tespit etti.
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Rexhepı, İsrail İstihbarat Servisi’nin talimatı ile drone çekimi yapan, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat faaliyeti yürüten, Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye’deki saha elemanlarına para aktarıyordu.
MİT’in çalışmaları sonucunda Rexhepı’nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı. Rexhepı’nin Türkiye’deki saha elemanlarına çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere Rexhepı’nin tüm hareketleri takip altına alındı. Liridon Rexhepı, 25 Ağustos 2024’te Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile koordine kuruldu.
Rexhepı, 30 Ağustos’ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon Rexhepı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İki ay sonra İsraile özür, tutuklayan polisler hakkında inceleme gerekirse fetöden ihraç, adam da serbest. Bop eşbaşkanının ülkesine hoşgeldiniz
Sadece bir tane kasayı patlattık. Bunun gibi bir kaç tane daha vardır. Sıkıntı şu yakalanan olur da ötüp diğer odak noktalarını ifşa eder diye birbirlerini b... Devamını Gör
kemalistlerin para kaynaklarindan biri gitmis :d
Ülkesinde ve Dünyada mossad a operasyon çeken tek istihbarat.. MİT iyiki varsınız..