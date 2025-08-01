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Ağustos Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Hediye Edelim!

etiket Ağustos Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Hediye Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.08.2025 - 23:02

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

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Doğduğun günü öğrenelim.

Tan Taşçı- Dön Geri

Kenan Doğulu- Tükendim Ben

Işın Karaca- Başka Bahar

Serdar Ortaç- Gülün Rengi

Kenan Doğulu- Çakkıdı

Bengü- Saygımdan

Benden Sonra (Akustik) - Zeynep Bastık & Rıza Tamer

Emir Can İğrek- Beyaz

Sefo, Demet Akalın - Yerinde Dur

Kenan Doğulu- Ara Beni Lütfen

Oğuzhan Koç- Ben Hala Rüyada

Murat Dalkılıç- Kıyamadım İkinize

Zamansızdık (Akustik) - Zeynep Bastık, Manifest

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miray soysal
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