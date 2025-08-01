Ağustos Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Hediye Edelim!
Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
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Doğduğun günü öğrenelim.
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Tan Taşçı- Dön Geri
Kenan Doğulu- Tükendim Ben
Işın Karaca- Başka Bahar
Serdar Ortaç- Gülün Rengi
Kenan Doğulu- Çakkıdı
Bengü- Saygımdan
Benden Sonra (Akustik) - Zeynep Bastık & Rıza Tamer
Emir Can İğrek- Beyaz
Sefo, Demet Akalın - Yerinde Dur
Kenan Doğulu- Ara Beni Lütfen
Oğuzhan Koç- Ben Hala Rüyada
Murat Dalkılıç- Kıyamadım İkinize
Zamansızdık (Akustik) - Zeynep Bastık, Manifest
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