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Ağlamaktan Yastığın Diğer Yüzünü Çevirmek Zorunda Kalanların Dinlediği 15 Şarkı

etiket Ağlamaktan Yastığın Diğer Yüzünü Çevirmek Zorunda Kalanların Dinlediği 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 17:01

Bazı geceler vardır ki sonu  ağlamaktan geçer... Ruh halinizin pek iyi olmadığı zamanlarda ağlamaktan yastığınız sırılsıklam olurken size eşlik edecek muhteşem parçalar için kaydırın!

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1. Batuhan Kordel - Dönme

2. SYML - Where's My Love (Acoustic)

3. Sena Şener - Sevmemeliyiz

4. Amber Run - I Found

5. Medicine

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6. flora cash - You're Somebody Else (Lyric Video)

7. Park

8. Batu Akdeniz - Yanlış Biriyle Doğru Hikaye

9. Vancouver Sleep Clinic - Someone to Stay (Official Video)

10. SYML - "I Wanted To Leave" [Official Audio]

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11. RY X - Berlin (official video)

12. Tuğkan - Yabancı (Official Lyric Video)

13. Badem - Sen Aglama

14. Dean Lewis - Be Alright (Official Video)

15. Alexander 23 - IDK You Yet [Lyric Video]

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