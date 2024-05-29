Ağlamaktan Yastığın Diğer Yüzünü Çevirmek Zorunda Kalanların Dinlediği 15 Şarkı
Ağlamaktan Yastığın Diğer Yüzünü Çevirmek Zorunda Kalanların Dinlediği 15 Şarkı
Bazı geceler vardır ki sonu ağlamaktan geçer... Ruh halinizin pek iyi olmadığı zamanlarda ağlamaktan yastığınız sırılsıklam olurken size eşlik edecek muhteşem parçalar için kaydırın!
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1. Batuhan Kordel - Dönme
2. SYML - Where's My Love (Acoustic)
3. Sena Şener - Sevmemeliyiz
4. Amber Run - I Found
5. Medicine
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6. flora cash - You're Somebody Else (Lyric Video)
7. Park
8. Batu Akdeniz - Yanlış Biriyle Doğru Hikaye
9. Vancouver Sleep Clinic - Someone to Stay (Official Video)
10. SYML - "I Wanted To Leave" [Official Audio]
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