Adrenalin Dolu bir Kış Tatili İçin Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri
Adrenalin Dolu bir Kış Tatili İçin Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri
Kaynak: https://yolcu360.com/blog/yurt-disind...
Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği bu günlere kış tatilinde yurt dışına gitmek isteyenler diyenler burada mısınız? Kayak yapmayı seviyor ve ben bu sene bir çılgınlık yapıp yurt dışında bunu deneyimlemek istiyorum diyorsanız daha fazla detay yazımızda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bansko Kayak Merkezi - Bulgaristan
2. Leysin Kayak Merkezi - İsviçre
3. Solvalla Kayak Merkezi - Finlandiya
4. Zermatt Kayak Merkezi - İsviçre
5. Sestriere Kayak Merkezi - İtalya
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. St. Moritz Kayak Merkezi - İsviçre
7. Whistler Kayak Merkezi - Kanada
8. Garmisch Kayak Merkezi - Almanya
9. St. Anton Kayak Merkezi- Avusturya
10. Chamonix Kayak Merkezi - Fransa
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Kitzbuhel Kayak Merkezi - Avusturya
12. Rovaniemi Kayak Merkezi - Finlandiya
13. Bjelašnica Kayak Merkezi - Bosna Hersek
14. Mont Tremblant Kayak Merkezi - Kanada
15. Aspen Kayak Merkezi - ABD
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Les 4 Valles - İsviçre
17. Cortina Kayak Merkezi - İtalya
18. Kolaşin Kayak Merkezi - Karadağ
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın