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Adrenalin Dolu bir Kış Tatili İçin Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri

Adrenalin Dolu bir Kış Tatili İçin Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri

tatil
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 21:46

Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği bu günlere kış tatilinde yurt dışına gitmek isteyenler diyenler burada mısınız? Kayak yapmayı seviyor ve ben bu sene bir çılgınlık yapıp yurt dışında bunu deneyimlemek istiyorum diyorsanız daha fazla detay yazımızda.

Kaynak: https://yolcu360.com/blog/yurt-disind...
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1. Bansko Kayak Merkezi - Bulgaristan

1. Bansko Kayak Merkezi - Bulgaristan

İlk önerimiz çok uzaklarda değil Bulgaristan’da… Son dönemlerin en popüler kar tatili rotalarından olan Bansko. Bulgaristan’da bulunan Bansko şehri kar pistleri ve kayağı ile epey ünlü bir yer.  2.600 metreye kadar uzanan pistler, farklı zorluk derecelerine sahip parkurlar kayak tutkunlarını bekliyor. Tabii bu konularda acemiyseniz uyarmakta fayda var zorlayıcı pistlerde kayak yapmak zorlayıcı olabilir.  Toplamda 65 kilometre uzunlukta olan 19 pist bulunuyor Bansko’da. E tabi hazır Balkanlara uğrayıp da Bulgar kebabından, Plevne tavuğundan mutlaka denemelisiniz.

2. Leysin Kayak Merkezi - İsviçre

2. Leysin Kayak Merkezi - İsviçre

Heidi isimli çizgi filmi bilenler bilir, Heidi Alp Dağlarında yaşamaktadır. Evet tam da Alp Dağlarında yatay yapacağınız bir yer öneriyoruz; Leysin Kayak Merkezi. Cenevre Havalimanı’na yakın olan Leysin kış mevsiminde pek çok kayak festivaline ev sahipliği yapan bir yer.  Aralık ayında başlayan festivaller Mart ayına kadar devam ediyor. Alplerin eteklerinde yer alan küçük bir kasaba olan Leysin’de normalde nüfus 5.000 kişi iken sezonda birden yüzbinleri bulabiliyor. Ayrıca bu bölgenin İtalya ile demiryolu bağlantısının olması da ilgiyi ve ziyareti arttırıyor.

3. Solvalla Kayak Merkezi - Finlandiya

3. Solvalla Kayak Merkezi - Finlandiya

Yılın yarısından fazla kayak sezonu bulunan Helsinki’de bulunan Solvalla kayak yapmak isteyenlerin mekanı. Espoo’da bulunan kayak merkezine yakın Helsinki Milli Pakı’da bulunuyor. Ormanın içindeki parkurlar daha çok orta seviye kayakçılar için.

4. Zermatt Kayak Merkezi - İsviçre

4. Zermatt Kayak Merkezi - İsviçre

Kayak denilince akla gelen ülkelerden biri isviçre olunca listede birden fazla kayak merkezinin yer alması kaçınılmaz oluyor hayliyle… Özellikle manzarasıyla dikkat çeken Zermatt Matterhorn Dağı’nın iki yamacı arasında bulunuyor. Trenle yolculuğu yaparak ulaşabilceğiniz bu güzel kayak merkezide Toplamda 360 kilometrelik 54 pist bulunan kayak merkezi aynı zamanda Avrupa’nın en yüksek kaya bölgesi.

5. Sestriere Kayak Merkezi - İtalya

5. Sestriere Kayak Merkezi - İtalya

Kim demiş Akdeniz ülkesinde kayak olmaz diye, söz konusu İtalya ise olur! Fransa’ya yakın olan Sestriere kış sezonunda 20.000 kişiyi ağırlıyor. Ama sadece kışın değil da oldukça rağbet gören bir yer. 2006 yılında Torino Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Sestriere 400 kilometrelik ucu bucağı olmayan pistlerde istediğiniz kadar kayabileceksiniz.

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6. St. Moritz Kayak Merkezi - İsviçre

6. St. Moritz Kayak Merkezi - İsviçre

Dünyanın en güneş alan kayak merkezi neresi derseniz cevap St. Moritz deriz. Her yıl Şubat ayında düzenlenen White Turf etkinliklerinin düzenlendiği güneşli gün sayısı fazla olan St. Moritz o dönemde birçok yabancı turisti ağırlıyor. Çeşitli yarışmaların düzenlediği kayak merkezinde donmuş göl üzerinde at yarışları, karda kırmızı toplar ile oynanan golf bu yarışmalardan sadece ikisi… Daha çok ünlülerin gittiği St. Moritz’de kayak pistinin ortasında özel jet görürseniz şaşırmayın.

7. Whistler Kayak Merkezi - Kanada

7. Whistler Kayak Merkezi - Kanada

Kanada’da Whistler bölgesi dik dağların bulunduğu bir yer.  Yaşıtlarım bilir eskiden kartpostallar vardı heni lapa lapa kar yağmış bembeyaz ağaçlar ve dağlar vardır işte o güzellik tam bu bölgede. 300 km’yi bulan kayak merkezi bu bölgede yer alıyor. Çam ormanlarının arasında farklı zorluk derecelerine göre her kesimden kayakçının tercih ettiği Whistler Kayak merkezinde gittiğinizde dağ evlerinde konaklamak farklı bir deneyim olacak.

8. Garmisch Kayak Merkezi - Almanya

8. Garmisch Kayak Merkezi - Almanya

Uzaktan bakıldığından basit bir dağ kasabasına benzetebilirsiniz ama gerçek çok farklı… Sıradaki lokasyonumuz 2011 yılında Alpler Dünya Kayak Şampiyonası’na da ev sahipliği yapan Garmisch. Yaz aylarında GAP adı verilen kampın düzenlendiği, ilkbahar sonuna kadar kayak yapabileceğiniz kayak merkezinde birbirinden eğlenceli partiler sizi bekliyor. Kayak yaparken ünlü Riesser Gölünü seyredebilir, Zugspite Yaylası Eğlence Parkı’nada çocukluğuza geri dönebilirsiniz.

9. St. Anton Kayak Merkezi- Avusturya

9. St. Anton Kayak Merkezi- Avusturya

Avrupa’da kayak merkezi dendiğinde ilk 5 sırada bulunan St. Anton ile devam ediyoruz. Avusturya Arlberg bölgesinde bulunan kayak merkezi her sene binlerce turisti ağırlıyor. Her zorluk seviyesine uygun 300 km uzunluğu olan pistleri, uluslararası havaalanlarına 3 saatlik uzaklığı ile indirim ve kampanya dönemlerini yakalarsanız harika bir kış tatili yapabilirsiniz.

10. Chamonix Kayak Merkezi - Fransa

10. Chamonix Kayak Merkezi - Fransa

“Beyaz Dağ” olarak bilinen Mont Blanc’de bulunan Fransanın en eski kayak kasabası bulunuyor ve listemizde Chamonix Kayak Merkezi var. Cenevre Havalimanı’na 85 km uzaklıkta bulunan merkezde kar geç eridiği için kayak sezonu da uzun sürüyor. 41 teleferiği bulunan kayak merkezinde 20 dk içinde bir anda 3 bin 800 metre yükseklikte bulabilirsiniz. 22 kilometrelik dünyanın en uzun pistlerinden birine sahip olan Chamonix’de konaklama için de alternatifler bulunuyor.

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11. Kitzbuhel Kayak Merkezi - Avusturya

11. Kitzbuhel Kayak Merkezi - Avusturya

163 pist evet evet 13 zor, 81 kolay ve 69 orta seviye zorluğa sahip piste sahip Kitzbuhel Kayak Merkezi. Tabi kayak merkezi büyük olunca sadece kayak değil kar motorsikleti, balon gezintisi, çamur banyosu veya Curling deneyebilirsiniz.

12. Rovaniemi Kayak Merkezi - Finlandiya

12. Rovaniemi Kayak Merkezi - Finlandiya

Bu sevimli kayak merkezi özellikle farklı bir kayak deneyimi isteyenlerin tercihi… Doğan güneşe merhaba derken kayaklı koşu yapabilir, atlama kulelerinde eğlenebilirsiniz. -40 dereceyi gören bölgede kalın polarlar, yün içlikler ve yük kazaklara merhaba diyebilirsiniz. Hazır gitmişken kuzey ışıklarını görmeyi unutmayın.

13. Bjelašnica Kayak Merkezi - Bosna Hersek

13. Bjelašnica Kayak Merkezi - Bosna Hersek

Başkent Saraybosna’da bulunan Bjelašnica Kayak Merkezi şehir merkezine 40 dakikalık uzaklıkta. Özellikle ben amatör bir kayakçıyım diyorsanız orta seviye kayak pistleri sizleri bekliyor. National Geographic Dergisi tarafından “En İyi 10 Macera Rotası” listesinde bulunuyor. 550 metre ile 3200 metre arasında uzunlukları bulunan pistler eğlenceli olabilir. Bosna hem yakınlığı hem de vize konusunda rahat olmasıyla e tabii ki boşnak mantısı gitmek için yeterli sebepler.

14. Mont Tremblant Kayak Merkezi - Kanada

14. Mont Tremblant Kayak Merkezi - Kanada

Quebec’ de bulunan Mont Tremblant Kayak Merkezi Kanada’nın en iddialı kayak merkezlerinden. Tremlant Milli Parkı içinde bulunan merkez 875 metre yükseklikte ve 90 adet kayak pisti bulunuyor. Kayağın yanı sıra kros kayak, buz tırmanışı ve atlı kızak gezintisi gibi farklı aktivitelerinde bulunduğu Mont Tremblant Kayak Merkezi Kuzey Amerika’nın en iyi kayak merkezi seçildi.

15. Aspen Kayak Merkezi - ABD

15. Aspen Kayak Merkezi - ABD

En ünlü kayak merkezlerinden olan Aspen Kayak merkezi sanatçılar olmak üzere birçok ünlüyü ağırlayan merkezde “Winter Games” adında yarışmalara da ev sahipliği yapıyor. Adeta devasa bir kar parkını andıran kayak merkezinde 94 kayak pisti bulunuyor ve 8 km’den fazla uzunluğa sahip pisti bulunuyor.

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16. Les 4 Valles - İsviçre

16. Les 4 Valles - İsviçre

Dört Vadiler olarak bilinen Les 4 Valles Vebier, La Tzoumaz, Nendaz ve Thyon kayak merkezlerinin toplu ismi aslında. İster kayak yapmaya yeni başlayın ister profesyonel olun bu kayak merkezinde keyifli bir kış tatili sizi bekliyor. Dört merkezinden hangisinde isterseniz kalabilir hatta geçiş yapabilirsiniz.

17. Cortina Kayak Merkezi - İtalya

17. Cortina Kayak Merkezi - İtalya

“Dolomitlerin kraliçesi” olarak bilinen Cortina adeta İtalya’nın kalbindeki kar kaplı bir dağlar arasında bulunuyor. Sadece kar manzarası değil gün batımı manzarasıyla da keyif alacağınız kayak merkezinde zorlu parkurlar bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Cortiga Snowboard Cross European Cup yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Eğer uygun olursanız Şubat ayında yapılan Dolomiti Karnavalı’na katılırken kayak da yapabilirsiniz.

18. Kolaşin Kayak Merkezi - Karadağ

18. Kolaşin Kayak Merkezi - Karadağ

Balkanlarda tercih edilen bir başka kayak merkezi Karadağ’da bulunan Kolaşin. Kuzeyde bulunan Kolaşin Kayak Merkezi vize kolaylığı sayesinde size sadece tatil için ne götüreceğinizi düşünmek kalıyor.

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