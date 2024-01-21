Adrenalin Dolu bir Kış Tatili İçin Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri

Heidi isimli çizgi filmi bilenler bilir, Heidi Alp Dağlarında yaşamaktadır. Evet tam da Alp Dağlarında yatay yapacağınız bir yer öneriyoruz; Leysin Kayak Merkezi. Cenevre Havalimanı’na yakın olan Leysin kış mevsiminde pek çok kayak festivaline ev sahipliği yapan bir yer. Aralık ayında başlayan festivaller Mart ayına kadar devam ediyor. Alplerin eteklerinde yer alan küçük bir kasaba olan Leysin’de normalde nüfus 5.000 kişi iken sezonda birden yüzbinleri bulabiliyor. Ayrıca bu bölgenin İtalya ile demiryolu bağlantısının olması da ilgiyi ve ziyareti arttırıyor.