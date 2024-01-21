Kayak, Kızak ve Daha Fazlası: Türkiye’nin En İyi Kayak Merkezleri Rehberi

Erzurum’da bulunan, dünyadaki en uzun ve en dik pistlere sahip olan Palandöken yılın ortalama 5 ay boyunca kayak yapmak isteyen kayakseverler için oldukça elverişli. 2011’de Kış Oyunları’na ev sahipliği yapmasıyla daha da popülerliğini hem yurt içi hem yurt dışı arttıran Palandöken’e bölgeye her yıl binlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor dersek abartı olmaz. Gece kayak yapma keyfi ayrı diyenler için bazı pistleri özel olarak ışıklandırılıyor. Ayrıca snowboard, klasik kayak ve kızak gibi kış sporu aktivitelerini her seviyede yapabilirsiniz.

Adres: Yunusemre, Palandöken Yolu, 25080 Palandöken/Erzurum

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