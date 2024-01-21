Kayak, Kızak ve Daha Fazlası: Türkiye’nin En İyi Kayak Merkezleri Rehberi
Kayak, Kızak ve Daha Fazlası: Türkiye’nin En İyi Kayak Merkezleri Rehberi
Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/turkiye...
Türkiye'nin yaz aylarındaki güzelliği kadar kış aylarındaki güzelliği ve manzaraları da büyüleyici... Kayak yapmayı sevenler ve nereye gideceklerini düşünenler için bu yazıyı hazırladık. Ülkemiz, kış tatili için birçok seçenek sunuyor. İlk akla gelen kayak merkezlerinin yanı sıra, 'burada da mı kayak merkezi var?' dedirtecek yerler de mevcut. Eğer siz de bu yerleri merak ediyorsanız, buyurun yazımızın devamına...
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1. Ergan Dağı Kayak Merkezi
2. Uludağ Kayak Merkezi
3. Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi
4. Kartepe Kayak Merkezi
5. Salda Kayak Merkezi
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6. Erciyes Kayak Merkezi
7. Sarıkamış Kayak Merkezi
8. Palandöken Kayak Merkezi
9. Akdağ Kayak Merkezi
10. Kartalkaya Kayak Merkezi
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11. Saklıkent Kayak Merkezi
12. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi
13. Davraz Kayak Merkezi
14. Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi
15. Atabarı Kayak Merkezi
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16. Yedikuyular Kayak Merkezi
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