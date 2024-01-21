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Kayak, Kızak ve Daha Fazlası: Türkiye’nin En İyi Kayak Merkezleri Rehberi

Kayak, Kızak ve Daha Fazlası: Türkiye’nin En İyi Kayak Merkezleri Rehberi

Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 15:16

Türkiye'nin yaz aylarındaki güzelliği kadar kış aylarındaki güzelliği ve manzaraları da büyüleyici... Kayak yapmayı sevenler ve nereye gideceklerini düşünenler için bu yazıyı hazırladık. Ülkemiz, kış tatili için birçok seçenek sunuyor. İlk akla gelen kayak merkezlerinin yanı sıra, 'burada da mı kayak merkezi var?' dedirtecek yerler de mevcut. Eğer siz de bu yerleri merak ediyorsanız, buyurun yazımızın devamına...

Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/turkiye...
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1. Ergan Dağı Kayak Merkezi

1. Ergan Dağı Kayak Merkezi

Erzincan şehir merkezine yakın, uzun kayak pistleri ile beğenilen Ergan Dağı Kayak Merkezi özellikle snowboard sevenlerin tercihi. Tesis bakımından şuan yetersiz görünebilir ama manzarası ve pist uzunluğu bakımından gizli bir cevher…

Adres: JGW5+7V, 24002 Türkmenoğlu/Erzincan Merkez/Erzincan

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Ziyaretçi Yorumu: “Muhteşem bir kayak merkezi. Tüm çalışanlar çok kibar ve yardımcı…”

2. Uludağ Kayak Merkezi

2. Uludağ Kayak Merkezi

Türkiye’nin ilk hem de en büyük kayak merkezi olan Uludağ Kayak Merkezi 30’u aşkın konaklama tesisi barındırıyor. 31 pistinde 13 teleski, 1 gondola ve 10 telesiyej ile hizmet veriliyor. Klasik kayak dışında helikopterli kayak, snowboard, kar motosikleti, buz pateni gibi aktiviteler de bölgenin kış aktiviteleri arasında bulunuyor.

Adres: Osmangazi, 1. Kirazlı Sk., 16340 Yıldırım/Bursa

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Ziyaretçi Yorumu: “Çok güzel, gidilip görülmesi gereken yerlerden biri yolunuz Bursa'ya düşerse, ama fiyatları bi hayli yüklü, gittiş geliş araçlarla tekrar bir ödeme istiyor. Gelenler hazırlıklı gelsin, yiyecek ve icecekleride ayni şekildi biraz tuzlu, ama güzel. Tavsiye edebilirim.”

3. Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi

3. Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi

Hakkari il sınırları içerisinde yer alan Merga Bütan Kayak Merkezinde kayak sezonu neredeyse 6 ay sürüyor ve bu da merkezin şehrin önemli bir turistik bölgesi haline getiriyor. Pistinin kademeli olmaması profesyonel kayakçıların aradığı pist haline getiriyor ama Merga Bütan’da kızak ile kaymak da mümkün.

Adres: Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi, 30000 Hakkâri Merkez/Hakkari

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Ziyaretçi Yorumu: “Hakkari koşulların da çok güzel bir pist sosyal aktivite olacak imkan sağlıyor oteli de açıldığı takdirde çok daha güzel olacaktır.”

4. Kartepe Kayak Merkezi

4. Kartepe Kayak Merkezi

İstanbula yakınlığı ile tercih sebebi olan Kartepe kaliteli pistleriyle uzun süreli ve hafta sonu kış tatilleriniz için de eşsiz bir kış rotası… Kar seviyesi sezonda 1,5 metre ila 3 metre arasında eğer kayak yapmayı bilmiyorsanız profesyonel kayak hocalarından ders alabilirsiniz. Kartepe’de çok kolay pist, 4 tane kolay seviyesi, 5 tane orta zorluk seviyesi ve 2 tane çok zor seviyede pist bulunuyor. 

Adres: Balaban, 41250 Kartepe/Kocaeli

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Ziyaretçi Yorumu: “14 ocak 2024’de gittim. Bayağı kar vardı. Kayak yapan çok insan vardı. Acemiler ve profesyoneller için ayrı ayrı pistler var. Pazar günü çok kalabalıktı. Otel bölgesindeki tüm cafeler ve lokantalar gerçekten pahalı. Örnek bir patates tabağı 200 tl, bardakta çay  50 tl, wc 20 tl, günübirlik gidiyorsanız gidiş ve dönüşte bayağı trafiği göze almalısınız çünkü yukarı çıkış ve iniş tek şerit.”

5. Salda Kayak Merkezi

5. Salda Kayak Merkezi

Burdur, Denizli ve Antalya arasında bulunan Salda sadece gölü ile değil kayak merkezi ile de ünlü.  Salda Kayak Merkezi 2012 yılında açılmış olup sadece kayak merkezi konusunda başarılı olmasıyla değil manzarasının çok güzel olmasıyla diğerlerinden ayrılıyor kayak merkezi Salda Gölü manzarasına bakıyor. Burdur şehir merkezine 77 kilometre uzaklıkta konumlanmış kayak merkezinde bütün kayakçılara yönelik uzunlukları 1000 ile 1500 arasında değişen 5 pist var.

Adres: Merkez, 15500 Niyazlar/Yeşilova/Burdur

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Ziyaretçi Yorumu: “Orta yaş üstü kayakçılar için çok elverişli bir yer.”

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6. Erciyes Kayak Merkezi

6. Erciyes Kayak Merkezi

Kayseri şehir merkezine 25 km uzaklıkta bulunan Erciyes kayak merkezi kayak tutkunlarının sıklıkla ziyaret ettiği rotalardan bir diğeri. 41 adet pisti bulunan kayak merkezinde çocuklardan profesyonel kayakçılara kadar uygun bir pist alternatifi var. Engelsiz kayak, snowboard, kar voleybolu, kar havuzu gibi etkinliklerle kar sezonu boyunca devam ediyor. Konaklamak için hem dağ hem şehir otellerini tercih edebilirsiniz.

Adres: Hisarcık Erciyes Mahallesi, Kayseri Develi Yolu, 38220 Melikgazi/Kayseri

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Ziyaretçi Yorumu: “Türkiye'nin ve Kayseri'nin önemli değerlerinden bir tanesi. Teleferik ile manzarayı seyredebilir kayak (bilmeyenler için hocalar eğitim veriyor) ve kızak yapabilirsiniz kafeteryalarda oturup bir şeyler içebilir acıktıysanız yemek yiyebilirsiniz ya da yan tarafında bulunan piknik alanında kendi mangalınızı yapıp yiyebilirsiniz müzikler eşliğinde oyunlar oynayabilirsiniz. Ulaşım için arabanızla gelebilirsiniz aynı zamanda şehrin bazı bölgelerinden halk otobüsleri var onları da kullanabilirsiniz.”

7. Sarıkamış Kayak Merkezi

7. Sarıkamış Kayak Merkezi

Türkiye’nin en doğusunda Sarıkamış Kayak Merkezi Kars il sınırları içerisinde bulunuyor. Aralık başından Mart ayı sonuna kadar kayak yapabileceğiniz 25 kilometre uzunluğunda 5 tane etaplı pisti var. Dünya üzerinde sadece Alpler’de görülen “Kristal Kar” isimli özel bir kar tipine sahip olan kayak merkezinin pisti çam ormanları içerisinden geçtiği için ormanın rüzgarı kesmesini sağlıyor. Snowboard da Sarıkamış’ta deneyimleyebileceğiniz sporlardan bir diğeri. Hem amatör hem profesyonel kayak sporcuları tarafından tercih edilen Sarıkamış’ın pistleri deniz seviyesinden 2.200 ila 2.900 metre yükseklikte bulunuyor.

Adres: İnönü, Hançerli Mevkii, 36500 Sarıkamış/Kars

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Ziyaretçi Yorumu: “Muhteşem görselliği olan bir kayak merkezi. Sadece telesiyej var. Bir kısmını üstü açık olarak çıkıyorsun. Zirveye de kapalı olanla çıkılıyor. Teleferik sisteminin kapalı olarak yapılması daha iyi olurdu.”

8. Palandöken Kayak Merkezi

8. Palandöken Kayak Merkezi

Erzurum’da bulunan, dünyadaki en uzun ve en dik pistlere sahip olan Palandöken yılın ortalama 5 ay boyunca kayak yapmak isteyen kayakseverler için oldukça elverişli. 2011’de Kış Oyunları’na ev sahipliği yapmasıyla daha da popülerliğini hem yurt içi hem yurt dışı arttıran Palandöken’e bölgeye her yıl binlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor dersek abartı olmaz.  Gece kayak yapma keyfi ayrı diyenler için bazı pistleri özel olarak ışıklandırılıyor. Ayrıca snowboard, klasik kayak ve kızak gibi kış sporu aktivitelerini her seviyede yapabilirsiniz.

Adres: Yunusemre, Palandöken Yolu, 25080 Palandöken/Erzurum

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Ziyaretçi Yorumu: “Kış gezmesi için çok güzel ve elverişli, ulaşımı da kolay. Kayakçılar için de kızakçılar içinde çok ideal, imkanlar geniş. Özel aracı olmayanlar için belediye otobüsü imkanı var, otobüsün numarası G11, otobüse kredi kartı okutarak binebiliyorsunuz.”

9. Akdağ Kayak Merkezi

9. Akdağ Kayak Merkezi

Samsun’un Ladik ilçesinden 7 kilometre uzakta bulunan Akdağ kayak merkezi 1788 rakımlı Uzunyazı Tepe ile 1404 rakımlı Yemişen Tepe arasına bulunan bir kayak merkezi. Arazi yapısıyla çok uzun kayak pistlerine sahip olan bu kayak merkezi doğal çimle kaplı olması aynı zamanda yaz mevsiminde çim kayağı yapmasına olanak tanıyor. Kayak merkezinin toplam 6 pisti var ve Samsun Havaalanı’na 100 km uzaklıkta. 

Adres: Büyükkızoğlu, 55760 Ladik/Samsun

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Ziyaretçi Yorumu: “Kış turizmi için harika bir yer…”

10. Kartalkaya Kayak Merkezi

10. Kartalkaya Kayak Merkezi

Bolu’ya 40 km uzaklıkta bulunan Kartalkaya kayak merkezi kayak turizmi ile bilinirliğini arttırsa da son yıllarda yayla turizmi ve doğa aktiviteleri için de sıklıkla ziyaret ediliyor. Kartalkaya’da bulunan konaklama tesislerinin bazılarında kayak malzemesini unutan ya da ilk kez kayak yapacaklar için malzemeleri kiralamak isteyenler için kayak odası mevcut. Bölgede ayrıca snowboard sevenler için özel olarak yapılmış Snowpark isimli pist bulunuyor. 25 pisti bulunan kayak merkezinde 8 teleski, 6 telesiyej, 2 babylift ve 8 skilift ile sezonda ortalama 10000 kişiye hizmet verdiği tahmin ediliyor. 

Adres: Kartalkaya Yolu, 14200 Tazılar/Bolu Merkez/Bolu

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Ziyaretçi Yorumu: “Kayak severlere uygun bir yer. Ekipman ücretleri pahalı.”

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11. Saklıkent Kayak Merkezi

11. Saklıkent Kayak Merkezi

Antalya’ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezine şehir içi turlar, ücretli müşteri servisleri ve özel araçla gidebilirsiniz.“Önce kayak yap, sonra denize atla!” sloganıyla hizmet veren kayak merkezi toplam 4 kayak pisti, 1 kızak pisti, 1 teleski, 1 chairlift, 1 babylift ile hizmet veriyor. Kayak merkezinde ayrıca dağ evleri ve kayak odası da mevcut. Özellikle çevre şehirlerden ve Antalya merkezden günübirlik ziyaretçileri ağırlayan kayak merkezinin pistleri hem amatörler hem de profesyoneller için uygun. Şu an yeterli kar yağışı olmadığı için kayak yapmak isteyenler bir süre beklemesi gerekiyor.

Adres: Çamlıbel, 07070 Konyaaltı/Antalya

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Ziyaretçi Yorumu: “13 Ocak'ta yılan gibi dağlar boyunca gittik ama hava kuruydu, bu yüzden oraya iyi ulaştık. Dağlarda fazla kar olmadığından sadece çocuklar kızak kullanır. Manzarayı tepeden görmek isteyenler için telesiyej çalışıyordu. Bölgeye giriş ücreti 100tl'dir. Yönetici sezonun 1-2 hafta içinde başlayacağını söyledi. Sky pass ücreti günlük 900 tl'dir. 5 asansör 600 tl. Artık telesiyej yolculuğu kişi başı 150 tl. Şimdilik tek kafe var, çay ve sucuklu burgerler 250 tl'den başlıyor. Tuvalet 20tl.”

12. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi

12. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi

Kastamonu ve Çankırı sınırları arasında Ilgaz Dağı kayak yapma tutkunları tarafından kış mevsiminde tercih edilen bir yer. Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde yer alan kayak merkezi, genellikle amatörler tarafından tercih ediliyor. Uygun fiyatlı olması kayağın yanı sıra snowboard ve kızak için tercih edilme sebebi tabii ki. 

Adres: 37230 Bostan/Kastamonu Merkez/Kastamonu

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Ziyaretçi Yorumu: “Ailece ilk defa kayak için bir yere gittik ,pist gayet iyiydi, tesis güzel, ekip ilgili, yemekler güzeldi.Can bey ve ekibine teşekkür ediyorum.”

13. Davraz Kayak Merkezi

13. Davraz Kayak Merkezi

Ispartalıların “Akdeniz’in İncisi” ismiyle bildiği Davraz kayak merkezi, Isparta şehir merkezinden 26 kilometre uzakta. 1995 yılında turizm merkezi ilan edilen kayak merkezi 2016 yılında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirilmiş. Davraz kayak merkezi pistleri, geniş otoparkı, günübirlik kullanıma ayrılmış alanları ve farklı seviyelerdeki kayakçılara yönelik parkurlarıyla kayakçıları bekliyor. 

Adres: 32500 Bademli/Eğirdir/Isparta

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Ziyaretçi Yorumu: “Çok güzel ve rahat bir kayak merkezi amatör ve profesyonel kayakçılara hitap ediyor ulaşımı rahat yolları düzgün ama soğuk bi yer ekipmansız gitmeyin derim.”

14. Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi

14. Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi

Arkut Dağı kayak merkezi Bolu’da bulunan bir başka kayak merkezi. Şehir merkezine 56 kilometre uzaklıkta bulunan, Gerede ilçe merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta olan Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi Ocak ve Mart ayları arasında kayağa elverişli. Arkut Dağı Kayak Merkezi’ndeki pistlerin özelliği sayesinde kayak yapmaya yeni başlayan kişiler için oldukça uygun. Yüksek rakımı ve temiz havasıyla beğeni toplayan bu kayak merkezi kayakçıların yeni gözdesi diyebiliriz. 

Adres: Kitirler, 14900 Gerede/Bolu

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Ziyaretçi Yorumu: “Yazıda kışıda farklı. Mükemmel doğa…”

15. Atabarı Kayak Merkezi

15. Atabarı Kayak Merkezi

Artvin’de bulunan Atabarı kayak merkezi yazları kamp için kışları ise kayak yapmak isteyenlerin gittiği bir yer. Kayak merkezi olarak hafta sonları hizmet vermesi biraz üzücü olsa da kayak merkezine giderken kar lastiği ya da zincir olmadan gitmeyin derim. 

Adres: 08000 Ballıüzüm/Artvin Merkez/Artvin

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Ziyaretçi Yorumu: “Kayak için ideal bir yer. Çam ormanları arasında temiz bir doğada kayak yapma keyfi. Acemiler için pist küçük ancak profesyoneller için güzel bir yer.”

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16. Yedikuyular Kayak Merkezi

16. Yedikuyular Kayak Merkezi

Kahramanmaraş’da bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi farklı zorluk seviyesi bulunan 3 pistle hizmet veriyor. 2300 metre yükseklikte bulunan kayak merkezi şehir merkezine 20 km uzaklıkta. Ne kadar Akdeniz Bölgesinde yer alsa da Kahramanmaraş cidden soğuk olabiliyor. (Ayazı meşhurdur.) 

Adres: Yeşiltepe Mah, Büğlek Cd. No:103, 46090 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

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Ziyaretçi Yorumu: “Bölgenin kış turizmi için önemli bir tesisi.  2300m. yükseklikte. Kayak yapmak için en uygun zaman Aralık-Şubat aylarıdır. Kayak sezonu 15 Aralık - 1 Mart arasındadır. Şehrin merkezine 20 km'dir. Ballıca mahallesi Büğlek caddesinden asfalt yol bulunmaktadır. Kendi aracınızla ya da şehir merkezinden dolmuşlarla gelebilirsiniz..”

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