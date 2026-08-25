article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adana'daki Babasını Ziyarete Giden 15 Yaşındaki Selin Uçak'tan 4 Gündür Haber Alınamıyor

Adana'daki Babasını Ziyarete Giden 15 Yaşındaki Selin Uçak'tan 4 Gündür Haber Alınamıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 10:34 Son Güncelleme: 25.08.2026 - 10:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mersin'de yaşayan 15 yaşındaki Selin Uçak, babasını ziyaret etmek amacıyla geldiği Adana'da kayboldu. Genç kızdan 4 gündür haber alınamazken, ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Edinilen bilgilere göre Selin Uçak, babası Türker Uçak'ı görmek için Mersin'den Adana'ya geldi.

Edinilen bilgilere göre Selin Uçak, babası Türker Uçak'ı görmek için Mersin'den Adana'ya geldi.

Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'a giden 15 yaşındaki kız, bir süre sonra ortadan kayboldu. Selin'e ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından polis ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Selin'in bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde araştırmalarını sürdürürken, güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği öğrenildi.

Kızının kaybolmasının ardından endişeli bekleyişini sürdüren baba Türker Uçak, Selin'in kaybolduğu sırada üzerinde beyaz tişört ve lacivert pantolon bulunduğunu belirtti. Uçak, kızını gören veya nerede olduğunu bilen kişilerin vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ya da yetkililere bilgi vermesini istedi.

Polis ekiplerinin 15 yaşındaki Selin Uçak'ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın