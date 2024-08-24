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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Sokak Röportajı Açıklaması: "Kimseye Röportaj Yaptığı İçin Soruşturma Açılmıyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Sokak Röportajı Açıklaması: "Kimseye Röportaj Yaptığı İçin Soruşturma Açılmıyor"

Dilan Polat Yılmaz Tunç
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.08.2024 - 13:25

İzmir’de sokak röportajında Instagram yasağını eleştiren Dilruba Y., iki ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, her sokak röportajı verinin tutuklanmadığını, konuşmanın içeriğine göre soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Dilruba Y. isimli genç kadın, “Tüylü Mikrofon” isimli kanala verdiği sokak röportajı sonrasında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı alenen kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dilruba Y. isimli genç kadın, “Tüylü Mikrofon” isimli kanala verdiği sokak röportajı sonrasında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı alenen kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dilruba’nın sokak röportajında söyledikleri 👇

Bugün CNN Türk’te canlı yayına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün CNN Türk’te canlı yayına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, “Sokak röportajlarının sakıncası yok. O röportajda suç teşkil eden bir şey varsa o ifadeleri kullanan kişinin yargılanması söz konusu olabilir. Terör, şiddet propagandası olursa kişiye işlem yapılır. Sokak röportajı yaptığı için açılmıyor soruşturma, suç teşkil eden bir durum olursa o zaman açılıyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, “Sokak röportajlarının sakıncası yok. O röportajda suç teşkil eden bir şey varsa o ifadeleri kullanan kişinin yargılanması söz konusu olabilir. Terör, şiddet propagandası olursa kişiye işlem yapılır. Sokak röportajı yaptığı için açılmıyor soruşturma, suç teşkil eden bir durum olursa o zaman açılıyor.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı, geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Dilan Polat ile ilgili de “mahkemenin kararına saygı duymak gerekir” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı, geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Dilan Polat ile ilgili de “mahkemenin kararına saygı duymak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttüler. MASAK raporları çerçevesi içinde mahkemenin verdiği bir karar söz konusu. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgi olmadan neden serbest kaldı ya da neden tutuklandı demek olmaz. Bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargı. Bırakalım yargı kendi mecrasında işlesin ve Türk yargısına da güvenelim. Dosya zaten kamuoyuna açık, isteyen ulaşabilir.”

“Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttüler. MASAK raporları çerçevesi içinde mahkemenin verdiği bir karar söz konusu. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgi olmadan neden serbest kaldı ya da neden tutuklandı demek olmaz. Bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargı. Bırakalım yargı kendi mecrasında işlesin ve Türk yargısına da güvenelim. Dosya zaten kamuoyuna açık, isteyen ulaşabilir.”

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