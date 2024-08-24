Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Sokak Röportajı Açıklaması: "Kimseye Röportaj Yaptığı İçin Soruşturma Açılmıyor"

İzmir’de sokak röportajında Instagram yasağını eleştiren Dilruba Y., iki ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, her sokak röportajı verinin tutuklanmadığını, konuşmanın içeriğine göre soruşturma başlatıldığını açıkladı.