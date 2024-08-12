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Sokak Röportajında Instagram Yasağına Tepki Gösteren Kadın Gözaltına Alındı İddiası

Sokak Röportajında Instagram Yasağına Tepki Gösteren Kadın Gözaltına Alındı İddiası

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 14:07

Geçtiğimiz günlerde sokak röportajında Insragram yasağına tepki gösteren bir kadının açıklamaları sebebiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

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“Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokakta gerçekleştirdiği röportajda bir kadın, Türkiye’de yaklaşık 10 gün kapalı kapan Instagram yasağına tepki göstermişti.

“Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokakta gerçekleştirdiği röportajda bir kadın, Türkiye’de yaklaşık 10 gün kapalı kapan Instagram yasağına tepki göstermişti.

Sokak röportajında yapılan açıklamalar 👇

“Tüylü Mikrofon” isimli kanalın sahibi Ozan Çakmaçı, sokak röportajında konuşan ve adının Dilbura olduğu öğrenilen kadının söyledikleri sebebiyle sabah saatlerinde gözaltına alındığını açıkladı.

“Tüylü Mikrofon” isimli kanalın sahibi Ozan Çakmaçı, sokak röportajında konuşan ve adının Dilbura olduğu öğrenilen kadının söyledikleri sebebiyle sabah saatlerinde gözaltına alındığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni medya platformlarında "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi adlarla yapılan yayınların da inceleneceğini duyurmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni medya platformlarında "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi adlarla yapılan yayınların da inceleneceğini duyurmuştu.

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