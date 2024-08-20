Sokak Röportajı Yüzünden Tutuklanan Dilruba’ya Bir Suçtan Tahliye: Cezaevinde Kalmaya Devam Edecek
Sokak Röportajı Yüzünden Tutuklanan Dilruba’ya Bir Suçtan Tahliye: Cezaevinde Kalmaya Devam Edecek
İzmir’de sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdiği için “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen sevk etme” suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Y., “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından tahliye oldu. Genç kadın, “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlaması sebebiyle cezaevinde kalmaya devam edecek.
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İzmir’de “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında açıklamalarda bulunan Dilruba Y. isimli genç kadın, sonrasında tutuklanarak cezaevine koyulmuştu.
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Dilruba Y. hakkında başlatılan iki ayrı soruşturmadan, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması sebebiyle tutuksuz yargılama kararı çıktı.
Ancak Dilruba, “Halkı kin ve düşmanlığı alenen sevk etme” suçlamasıyla tutuklu yargılanmaya devam edecek.
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