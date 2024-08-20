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Sokak Röportajı Yüzünden Tutuklanan Dilruba’ya Bir Suçtan Tahliye: Cezaevinde Kalmaya Devam Edecek

Sokak Röportajı Yüzünden Tutuklanan Dilruba’ya Bir Suçtan Tahliye: Cezaevinde Kalmaya Devam Edecek

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 17:20

İzmir’de sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdiği için “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen sevk etme” suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Y., “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından tahliye oldu. Genç kadın, “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlaması sebebiyle cezaevinde kalmaya devam edecek.

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İzmir’de “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında açıklamalarda bulunan Dilruba Y. isimli genç kadın, sonrasında tutuklanarak cezaevine koyulmuştu.

İzmir’de “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında açıklamalarda bulunan Dilruba Y. isimli genç kadın, sonrasında tutuklanarak cezaevine koyulmuştu.

Sokak röportajında söylenenler 👇

Dilruba Y. hakkında başlatılan iki ayrı soruşturmadan, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması sebebiyle tutuksuz yargılama kararı çıktı.

Dilruba Y. hakkında başlatılan iki ayrı soruşturmadan, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması sebebiyle tutuksuz yargılama kararı çıktı.

Ancak Dilruba, “Halkı kin ve düşmanlığı alenen sevk etme” suçlamasıyla tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Ancak Dilruba, “Halkı kin ve düşmanlığı alenen sevk etme” suçlamasıyla tutuklu yargılanmaya devam edecek.

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