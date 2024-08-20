Sokak Röportajı Yüzünden Tutuklanan Dilruba’ya Bir Suçtan Tahliye: Cezaevinde Kalmaya Devam Edecek

İzmir’de sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdiği için “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen sevk etme” suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Y., “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından tahliye oldu. Genç kadın, “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlaması sebebiyle cezaevinde kalmaya devam edecek.