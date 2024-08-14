Sokak Röportajı Sebebiyle Tutuklanan Dilruba Cezaevinden Mesaj Gönderdi

Dilruba Y. isimli vatandaş, sokak röportajında Instagram yasağı ile ilgili sözleri sebebiyle tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutuklanan Dilruba’yı cezaevinde ziyaret etti ve söylediklerini açıkladı.