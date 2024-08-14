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Sokak Röportajı Sebebiyle Tutuklanan Dilruba Cezaevinden Mesaj Gönderdi

Sokak Röportajı Sebebiyle Tutuklanan Dilruba Cezaevinden Mesaj Gönderdi

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 22:39 Son Güncelleme: 14.08.2024 - 22:43

Dilruba Y. isimli vatandaş, sokak röportajında Instagram yasağı ile ilgili sözleri sebebiyle tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutuklanan Dilruba’yı cezaevinde ziyaret etti ve söylediklerini açıkladı.

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İzmir’de “Tüylü Mikrofon” isimli kanala sokak röportajı veren Dilruba Y., “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İzmir’de “Tüylü Mikrofon” isimli kanala sokak röportajı veren Dilruba Y., “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, cezaevinde yaptığı ziyaret sonrasında tutuklanan vatandaşın söylediklerini aktardı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, cezaevinde yaptığı ziyaret sonrasında tutuklanan vatandaşın söylediklerini aktardı.

“Kendisi ifade özgürlüğünün Türkiye’deki son kurbanlarından. İfade özgürlüğünü savunmak, insanı savunmaktır. İçerde aslan gibi bir Türk kızı bunları ifade ediyor.”

“Kendisi ifade özgürlüğünün Türkiye’deki son kurbanlarından. İfade özgürlüğünü savunmak, insanı savunmaktır. İçerde aslan gibi bir Türk kızı bunları ifade ediyor.”

“Dilruba Y. ‘Beni buraya koymakla daha da güçlendirdiler. Buradan çıktıktan sonra bu fikirlerimi savunmaya devam edeceğim çünkü benim kılavuzum Mustafa Kemal Atatürk. Ben kimseye hakaret etmedim. Hakaret kastıyla konuşmadım ama görüşlerimi açıkladım. Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. Beni korkutamazlar, sindiremezler’ diyor”

“Dilruba Y. ‘Beni buraya koymakla daha da güçlendirdiler. Buradan çıktıktan sonra bu fikirlerimi savunmaya devam edeceğim çünkü benim kılavuzum Mustafa Kemal Atatürk. Ben kimseye hakaret etmedim. Hakaret kastıyla konuşmadım ama görüşlerimi açıkladım. Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. Beni korkutamazlar, sindiremezler’ diyor”

“ Dilruba’nın hepinize çok selamı var, sevgilerini iletti.”

“ Dilruba’nın hepinize çok selamı var, sevgilerini iletti.”
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın paylaşımı 👇

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