Sokak Röportajında Instagram Yasağını Eleştiren Dilruba K. Neden Tutuklandı?
Sokak Röportajında Instagram Yasağını Eleştiren Dilruba K. Neden Tutuklandı?
İzmir’de özel bir şirkette çalışan Dilruba K. isimli kadın, sokak röportajında söyledikleri sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dilruba K.’nın, “Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sorgulandığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.
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İzmir’de “Tüylü Mikrofon” isimli kanalın yaptığı sokak röportajında konuşan Dilruba K. isimli vatandaş tutuklanmıştı.
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DW Türkçe’den Alican Uludağ, sokak Dilruba K.’nın hangi suçlamalarla tutuklandığını yazdı.
Dilruba K., “Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamlarıyla tutuklanarak İzmir Aliağa Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Savcılık sorgusunda Instagram'ın kapatılmasına ilişkin verdiği röportajı anlatan Dilruba K. "Ben röportajımda herhangi bir devlet makamını veya şahsı hedef almadım. Ben gerizekalı kelimesini Instagram'ın kapatılması ve hayvanların katledilmesi olaylarının hangi neticeyi doğuracağını anlamayan vatandaşları yönelik kullandım. Özellikle Cumhurbaşkanı'nı veya başka bir şahsı kastetmedim" dedi
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