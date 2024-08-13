Sokak Röportajında Instagram Yasağını Eleştiren Dilruba K. Neden Tutuklandı?

İzmir’de özel bir şirkette çalışan Dilruba K. isimli kadın, sokak röportajında söyledikleri sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dilruba K.’nın, “Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sorgulandığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.