Tuna Kiremitçi'nin Sokak Röportajı Yüzünden Tutuklanan Kadınla İlgili Yaptığı Paylaşım Kafa Karıştırdı
Tuna Kiremitçi'nin Sokak Röportajı Yüzünden Tutuklanan Kadınla İlgili Yaptığı Paylaşım Kafa Karıştırdı
Yazar Tuna Kiremitçi, sokak röportajı sebebiyle tutuklanan Dilruba isimli kadınla ilgili bir paylaşım yaptı, olanlar oldu...
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Tüylü Mikrofon isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında. bir kadın Instagram yasağına tepki göstermişti.
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Röportajın ardından dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Dilruba isimli kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Sanatçı Tuna Kiremitçi de bu tutuklamayla ilgili ironik bir paylaşımda bulundu. Ancak bu paylaşım bazıları tarafından anlaşılmazken bazıları tarafından da tepkiye sebep oldu.
Kiremitçi'nin paylaşımı şöyle 👇
Bu paylaşım için gelen tepkilerden bazıları ise burada 👇
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