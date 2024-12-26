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Açık Ara 1.’lik Geldi: ‘Yılın En İyi Gazetecisi’ Anketinde Fatih Altaylı Zirvede

Açık Ara 1.’lik Geldi: ‘Yılın En İyi Gazetecisi’ Anketinde Fatih Altaylı Zirvede

Fatih Altaylı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.12.2024 - 14:24 Son Güncelleme: 26.12.2024 - 14:32

2024 yılı biterken sizlere sorduk: “2024 Yılının En İyi Gazetecisi Kim?” 

Kullanılan binlerce oydan en fazla oyu alarak zirveye kurulan isim belli oldu 👇

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2024 yılının son günlerine girilirken geride bıraktığımız yıldaki en iyi gazeteciyi sizlere sorduk.

2024 yılının son günlerine girilirken geride bıraktığımız yıldaki en iyi gazeteciyi sizlere sorduk.

Kullanılan binlerce oyun büyük kısmını alarak 1.’ilk koltuğu tecrübeli gazeteci Fatih Altaylı’nın oldu.

Kullanılan binlerce oyun büyük kısmını alarak 1.’ilk koltuğu tecrübeli gazeteci Fatih Altaylı’nın oldu.

HaberTürk’ten ayrıldıktan sonra kendi Youtube kanalını kurarak gündemi yorumlayan Altaylı, çok kısa sürede 1 milyon takipçiyi geçerek zirveye yerleşmişti.

HaberTürk’ten ayrıldıktan sonra kendi Youtube kanalını kurarak gündemi yorumlayan Altaylı, çok kısa sürede 1 milyon takipçiyi geçerek zirveye yerleşmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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