Abdüllatif Şener'in Oğlu Erdoğan'a Hakaretten Tutuklandı
Abdüllatif Şener'in Oğlu Erdoğan'a Hakaretten Tutuklandı
Abdüllatif Şener'in oğlu kısa bir süre önce anneannesini öldürdüğü için hapse girmişti. Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmüş ve akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Ancak karar üst mahkemeden dönmüş ve üst soya karşı kasten öldürme suçuyla hapse gönderilmişti. Bugün ise Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Şamil Şener'in tutuklanma haberi geldi. Eski Başbakan Yardımcısı Şener'in oğlunun tutuklanma sebebi ise Erdoğan'a hakaret...
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Geçtiğimiz Temmuz ayında Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürmüş, akıl sağlığı yerinde serbest kalışı üst mahkemeden dönmüştü.
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Bugünse Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Şamil Şener'in tutuklandığı öğrenildi. Şener'in tutuklanma sebebi ise Erdoğan'a hakaret olduğu öğrenildi.
Ekran Haber'in haberine göre, Şamil Şener dün gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaretler yağdırdı.
Bölgede görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener’in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla orada gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak savcılığa sevk edilen Şamil Şener, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçuyla tutuklandı.
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Abdüllatif Şener, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başbakan yardımcılığı yapmış ardından muhalif olmuştu. Ancak son seçimde de çalışmalara katıldığı halde Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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