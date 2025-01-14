Abdüllatif Şener'in Oğlu Erdoğan'a Hakaretten Tutuklandı

Abdüllatif Şener'in oğlu kısa bir süre önce anneannesini öldürdüğü için hapse girmişti. Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmüş ve akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Ancak karar üst mahkemeden dönmüş ve üst soya karşı kasten öldürme suçuyla hapse gönderilmişti. Bugün ise Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Şamil Şener'in tutuklanma haberi geldi. Eski Başbakan Yardımcısı Şener'in oğlunun tutuklanma sebebi ise Erdoğan'a hakaret...