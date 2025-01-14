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Los Angeles’taki Yangınlardan Sonra Herkes Bunu Konuşuyor: Pembe Tozun Sırrı Ne?

Los Angeles’taki Yangınlardan Sonra Herkes Bunu Konuşuyor: Pembe Tozun Sırrı Ne?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 12:01

ABD’nin Los Angeles bölgesinde günlerdir süren yıkıcı orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi. Yangınların kontrol altına alınmasında dikkat çeken “pembe toz” kullanımı ise merak konusu oldu. Yangınları yavaşlatmak için kullanılan bu madde alevlerin hızla yayılmasını önlüyor. Kimyasal bir karışım olan bu ‘yangın yavaşlatıcı’ bazı tartışmalara da yol açıyor. 

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Yangın yavaşlatıcı nedir?

Yangın yavaşlatıcı nedir?

Yangın yavaşlatıcı olarak kullanılan pembe toz Phos-Chek adlı bir üründen oluşuyor. ABD merkezli Perimeter şirketi tarafından geliştirilen bu kimyasal madde 1963 yılından bu yana orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. İçeriği büyük ölçüde su (%80), gübre tipi tuzlar (%14), renklendiriciler ve korozyon önleyici maddelerden oluşuyor.

Ürünün parlak pembe rengi ise itfaiyeciler ve pilotlar için görsel bir rehber niteliğinde.

Ürünün parlak pembe rengi ise itfaiyeciler ve pilotlar için görsel bir rehber niteliğinde.

Güneş ışığına maruz kalan toz birkaç gün içinde doğal toprak tonlarına dönüşüyor.

Nasıl etkili oluyor?

Nasıl etkili oluyor?

Yangın geciktirici yanma riski taşıyan alanlara püskürtülerek alevlerin yayılmasını engelliyor. ABD Orman Hizmetleri’ne göre bu madde yanıcı maddelerin üzerini kaplayarak oksijenle temasını azaltıyor ve inorganik tuzlar sayesinde yakıtların yanma şeklini değiştirerek alevlerin hızını düşürüyor.

Çevresel etkileri ve tartışmaları da beraberinde getirdi

Çevresel etkileri ve tartışmaları da beraberinde getirdi

Pembe tozun çevresel etkileri ise uzun süredir tartışılan bir konu. 2022’de ABD Orman Hizmetleri Çalışanları Çevresel Etik Derneği bu kimyasalın su yollarına zarar verdiğini ve balık ölümlerine yol açtığını savunarak dava açtı. Mahkeme kimyasalın temiz su yasalarını ihlal ettiğine hükmetse de yangın riskine karşı kullanımına geçici olarak izin verdi.

Yeni formül devrede

Yeni formül devrede

Orman Hizmetleri bu yıl daha çevre dostu bir formül olan MVP-Fx’i kullanmaya başladı. Yeni formül ekosisteme daha az zarar veriyor.

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Ayrıca hassas çevresel alanlarda yangın yavaşlatıcı kullanımına yönelik sınırlamalar uygulanıyor ancak kamu güvenliği veya insan hayatının tehlikede olduğu durumlarda bu sınırlamalara istisna tanınıyor.

Ayrıca hassas çevresel alanlarda yangın yavaşlatıcı kullanımına yönelik sınırlamalar uygulanıyor ancak kamu güvenliği veya insan hayatının tehlikede olduğu durumlarda bu sınırlamalara istisna tanınıyor.

Yangınlarla mücadelede önemli bir rol oynayan pembe toz hem etkili bir savunma aracı hem de çevresel sorumluluk tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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