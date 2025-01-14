Los Angeles’taki Yangınlardan Sonra Herkes Bunu Konuşuyor: Pembe Tozun Sırrı Ne?
Los Angeles’taki Yangınlardan Sonra Herkes Bunu Konuşuyor: Pembe Tozun Sırrı Ne?
ABD’nin Los Angeles bölgesinde günlerdir süren yıkıcı orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi. Yangınların kontrol altına alınmasında dikkat çeken “pembe toz” kullanımı ise merak konusu oldu. Yangınları yavaşlatmak için kullanılan bu madde alevlerin hızla yayılmasını önlüyor. Kimyasal bir karışım olan bu ‘yangın yavaşlatıcı’ bazı tartışmalara da yol açıyor.
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Yangın yavaşlatıcı nedir?
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Ürünün parlak pembe rengi ise itfaiyeciler ve pilotlar için görsel bir rehber niteliğinde.
Nasıl etkili oluyor?
Çevresel etkileri ve tartışmaları da beraberinde getirdi
Yeni formül devrede
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Ayrıca hassas çevresel alanlarda yangın yavaşlatıcı kullanımına yönelik sınırlamalar uygulanıyor ancak kamu güvenliği veya insan hayatının tehlikede olduğu durumlarda bu sınırlamalara istisna tanınıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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