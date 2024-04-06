Abdullah Alev'e Geri Döndü! Kızılcık Şerbeti 58. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Abdullah Alev'e Geri Döndü! Kızılcık Şerbeti 58. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Her hafta olduğu gibi, bu hafta da Kızılcık Şerbeti dizisinin 58. bölümünde yer alan dizi kıyafetlerini ve benzer önerileri sizinle paylaşmak istedik. Dizinin sevilen karakterleri Alev, Doğa, Nursema ve Kıvılcım'ın giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu listemizde bulacaksınız.
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Bu içerik 06.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Nursema'nın trençkotunun rengi herkesin dilinde.
Sezonun favori renklerine şans vermek istiyorsanız...
Kıvılcım'ın bu gömleğine biz de bayıldık.
Nursema'nın üstünü arayanları buraya alalım.
Alev'in bu alev ateş kombinine ne demeli? 😍
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Elbette, Kıvılcım'ın yeleğini de bulduk.
Kıvılcım'ın giydikleri bu bölüme damga vurdu.
Evinde rahatlığa önem verenler Kıvılcım'ın bu seçimin kaçırmamalı.
Çimen'in gömleği bu bölümde de merak konusu oldu.
Nursema'nın bu mavi, desenli gömleğine ne dersiniz?
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Dikkat çeken bir hırka modeline ne dersiniz?
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