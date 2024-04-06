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Abdullah Alev'e Geri Döndü! Kızılcık Şerbeti 58. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Abdullah Alev'e Geri Döndü! Kızılcık Şerbeti 58. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 18:28

Her hafta olduğu gibi, bu hafta da Kızılcık Şerbeti dizisinin 58. bölümünde yer alan dizi kıyafetlerini ve benzer önerileri sizinle paylaşmak istedik. Dizinin sevilen karakterleri Alev, Doğa, Nursema ve Kıvılcım'ın giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu listemizde bulacaksınız.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 06.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Nursema'nın trençkotunun rengi herkesin dilinde.

Nursema'nın trençkotunun rengi herkesin dilinde.

Aker markasına ait olan bu Haki Kruvaze Kapama Trençkot indirimle 3.999,92 TL. Burada

Zara markasına ait aynı desen gömleğine ve pantolonuna da ayrı bayıldık.

Zara oversize gömlek burada. Fiyatı 1.590,00 TL. 

Pantolon ise burada.

Sezonun favori renklerine şans vermek istiyorsanız...

Sezonun favori renklerine şans vermek istiyorsanız...

Rvision markasına ait olan Neo Pera’s Piti Bronz Blazer modeli 4.185,00 TL. 

Buraya tıktık

Kıvılcım'ın bu gömleğine biz de bayıldık.

Kıvılcım'ın bu gömleğine biz de bayıldık.

Love My Body markasına ait olan bu desenli gömleği merak edenler için araştırdık bulduk.

Fiyatı 1.499 TL. 

Buraya tıklayarak ulaşın

Nursema'nın üstünü arayanları buraya alalım.

Nursema'nın üstünü arayanları buraya alalım.

QOOQ markasına ait olan bu çizgili yağmurluk sizce de çok şık durmuyor mu?

Fiyatı 3800 TL.

Burada

Alev'in bu alev ateş kombinine ne demeli? 😍

Alev'in bu alev ateş kombinine ne demeli? 😍

Join Us markasına ait olan bu kombine 2 parçayı satın alarak sahip olabilirsiniz.

Join Us Süs Düğme Detaylı Siyah Kalem Etek 2.999 TL.

Join Us Süs Düğme Detaylı Siyah Crop Top 2.249 TL. İkisi de burada

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Elbette, Kıvılcım'ın yeleğini de bulduk.

Elbette, Kıvılcım'ın yeleğini de bulduk.

Çizgili Kemik Önü Düğmeli Çizgili Yelek adL markasına ait ve fiyatı 2499.95 TL. Burada

Kıvılcım'ın giydikleri bu bölüme damga vurdu.

Kıvılcım'ın giydikleri bu bölüme damga vurdu.

Puantiyeli Siyah V Yaka Desenli Bluz adL markasına ait olup 1999.95 TL.

Buraya tıklayarak ulaşın

Evinde rahatlığa önem verenler Kıvılcım'ın bu seçimin kaçırmamalı.

Evinde rahatlığa önem verenler Kıvılcım'ın bu seçimin kaçırmamalı.

Dagi markasına ait olan Kahverengi Dokuma Desenli Pantolon, yumuşacık kumaşıyla size misler gibi hissettirecek. 1.049 TL. Buraya tıktık

Kahverengi aynı desen sabahlık ise 1.189,97 TL. Buraya tıklayın

Çimen'in gömleği bu bölümde de merak konusu oldu.

Çimen'in gömleği bu bölümde de merak konusu oldu.

Touche markasına ait olan bu mavi beyaz çizgili gömlek 999 TL. 

Buraya tıktık

Nursema'nın bu mavi, desenli gömleğine ne dersiniz?

Nursema'nın bu mavi, desenli gömleğine ne dersiniz?

Touche markasına ait olan bu gömlek, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Keten dokulu bu gömleğin fiyatı 999 TL.

Burada

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Dikkat çeken bir hırka modeline ne dersiniz?

Dikkat çeken bir hırka modeline ne dersiniz?

Nursema karakterinin giydiği bu indigo mavisi hırka QOOQ markasına ait olup 999 TL.

Buradan ulaşın

Şimdiye kadar konuştuğumuz Kızılcık Şerbeti 58. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini de sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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