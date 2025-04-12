ABD’de Türk Öğrencilerin Vizesi İptal Edildi: İddiaları Akademisyen Erhan Erkut X Hesabından Paylaştı

Mesajın WhatsApp gruplarından geldiğini söyleyen Erkut'un paylaşımı şöyle:

Arkadaşlar, ben ve birkaç arkadaşımız da Amerika’da çocukları okuyan ailelerin bulunduğu bir WhatsApp grubundayız. Bugün, Amerika’da birçok Türk öğrencinin vizelerinin nedensiz şekilde iptal edildiğine dair bir mesaj geldi. Houston Eğitim Ataşeliği bu öğrencilerin isimlerini topluyormuş ve yardım etmeye çalışıyorlar ama maalesef gerekçe kısmına “other” yani “diğer” yazıldığı için her şey belirsiz durumda.

Anlaşılan o ki, herhangi bir polis kaydı varsa — trafik kazası, park cezası, hız sınırını aşma gibi — bunlara bakılarak, herhangi bir politik neden olmadan da vizeler iptal edilebiliyormuş. Ben de Eğitim Ataşesi ile mesajlaştım. Berkeley’de 60 öğrencinin vizesi iptal edilmiş. Gruba bu mesajı attıktan sonra bana aşağıdaki mesaj geldi. O kadar üzüldüm ki mesajı atan anneyi aradım, konuştum. Tek çocukları. Çok başarılı. Amerika’da birçok üniversiteye kabul edilmiş. Anne baba olarak elleri kolları bağlı İstanbul’da bekliyorlar. Konuşmak ona da iyi geldi. Sonra kızı İrem aradı. Geçen sene birisi ona arkadan çarpmış. Suçlu da karşı taraf ama polis kaydı var tabii. Şimdi 15 gün içinde Amerika’dan çıkması gerekiyormuş.

Berkeley’nin önerdiği avukatlar çok yoğunmuş. Kızcağız böylece ortada kalmış. Ben de sizlere ulaşıyorum, acaba sizin çevrenizde bu işlerden anlayan bir avukat ya da bu konularla ilgilenebilecek tanıdıklarınız var mı? Gerçekten içim acıdı. Çok teşekkür ederim.

'Selam. Benim kızım Berkeley Üniversitesi’nde moleküler biyoloji ve tıp öncesi (premed) eğitimi alıyor. Dersleri çok iyi, başarılı bir öğrenci. Üç bilimsel makalede ismi yer aldı. Aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığı’nın laboratuvarında yarı zamanlı çalışıyor. Bir arkadaşıyla ‘bisikletle mi yürüyerek mi gidelim’ diye konuşurken, bir Amerikalı bunların sesli konuştuklarını söyleyip şikayet etmiş. Sonuçta bir şey çıkmadı. Gittik, baktık, bir sorun yok, kimse şikayetçi değil denildi. Ama dün vizesi iptal edilmiş. İyi bir avukata ihtiyacımız var. Amerikalı bir avukat olursa iyi olur denildi. Yönlendirebileceğiniz biri var mı bize? İyi akşamlar.'