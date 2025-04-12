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ABD’de Türk Öğrencilerin Vizesi İptal Edildi: İddiaları Akademisyen Erhan Erkut X Hesabından Paylaştı

ABD’de Türk Öğrencilerin Vizesi İptal Edildi: İddiaları Akademisyen Erhan Erkut X Hesabından Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.04.2025 - 15:08

Son yıllarda Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine giriş için gerekli olan Schengen vizesine erişim verilen ret kararlarıyla epey zorlaştı. Avrupa gidip tatil yapma hayali Schengen vizelerine takılırken bu ret kararlarından akademisyen, sanatçılar, öğrenciler de nasibini alıyor. 

Geçen aylarda İtalya’daki üniversitelerden kabul alan öğrencilere vize çıkmamasına şahit olmuştuk. Şimdi benzer bir olay ABD’de yaşandı.

ABD vizesi almak da o kadar kolay değil. Şimdi ABD vizesi almak isteseniz bile sistem 2027 yılı için randevu veriyor. ABD vizesi almak bu kadar zorken akademisyen Prof. Dr. Erhan Erkut, X hesabından WhatApp gruplarından gelen bir mesajı paylaştı. Mesajdaki iddialara gören ABD’de okuyan pek çok Türk öğrencinin vizeleri iptal edildi. 

İşte detaylar…

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Türk vatandaşları için Schengen vizesi veya ABD vizesi almak adeta ‘Survivor’a döndü.

Türk vatandaşları için Schengen vizesi veya ABD vizesi almak adeta ‘Survivor’a döndü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasım 2024’te yaptığı açıklamada Schengen vize ret oranlarının binde 4 oranında arttığını belirtmişti. Fidan, “Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın, ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret 48 bin 638 kişi artmış' ifadelerini kullanmıştı. 

Avrupa ülkelerinde okumak için vize başvurusunda bulunan öğrenci de, konsere gitmek isteyen sanatçı da, forumlara katılacak iş insanı da vize reddinden nasibini alıyor. ABD vizesinde ise tarih sorunu mevcut. ABD vizesine en erken başvuru tarihi en az iki yıl sonra…

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sıkıntıları devam ederken ABD’de Türk öğrenciler vize şoku yaşadı.

Akademisyen Prof. Dr. Erhan Erkut, WhatsApp gruplarından gelen bir mesajı paylaştı: “ABD’de 60 Türk öğrencinin vizesi iptal edildi.”

Akademisyen Prof. Dr. Erhan Erkut, WhatsApp gruplarından gelen bir mesajı paylaştı: “ABD’de 60 Türk öğrencinin vizesi iptal edildi.”
twitter.com

Mesajın WhatsApp gruplarından geldiğini söyleyen Erkut'un paylaşımı şöyle:

Arkadaşlar, ben ve birkaç arkadaşımız da Amerika’da çocukları okuyan ailelerin bulunduğu bir WhatsApp grubundayız. Bugün, Amerika’da birçok Türk öğrencinin vizelerinin nedensiz şekilde iptal edildiğine dair bir mesaj geldi. Houston Eğitim Ataşeliği bu öğrencilerin isimlerini topluyormuş ve yardım etmeye çalışıyorlar ama maalesef gerekçe kısmına “other” yani “diğer” yazıldığı için her şey belirsiz durumda.

Anlaşılan o ki, herhangi bir polis kaydı varsa — trafik kazası, park cezası, hız sınırını aşma gibi — bunlara bakılarak, herhangi bir politik neden olmadan da vizeler iptal edilebiliyormuş. Ben de Eğitim Ataşesi ile mesajlaştım. Berkeley’de 60 öğrencinin vizesi iptal edilmiş. Gruba bu mesajı attıktan sonra bana aşağıdaki mesaj geldi. O kadar üzüldüm ki mesajı atan anneyi aradım, konuştum. Tek çocukları. Çok başarılı. Amerika’da birçok üniversiteye kabul edilmiş. Anne baba olarak elleri kolları bağlı İstanbul’da bekliyorlar. Konuşmak ona da iyi geldi. Sonra kızı İrem aradı. Geçen sene birisi ona arkadan çarpmış. Suçlu da karşı taraf ama polis kaydı var tabii. Şimdi 15 gün içinde Amerika’dan çıkması gerekiyormuş. 

Berkeley’nin önerdiği avukatlar çok yoğunmuş. Kızcağız böylece ortada kalmış. Ben de sizlere ulaşıyorum, acaba sizin çevrenizde bu işlerden anlayan bir avukat ya da bu konularla ilgilenebilecek tanıdıklarınız var mı? Gerçekten içim acıdı. Çok teşekkür ederim.

'Selam. Benim kızım Berkeley Üniversitesi’nde moleküler biyoloji ve tıp öncesi (premed) eğitimi alıyor. Dersleri çok iyi, başarılı bir öğrenci. Üç bilimsel makalede ismi yer aldı. Aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığı’nın laboratuvarında yarı zamanlı çalışıyor. Bir arkadaşıyla ‘bisikletle mi yürüyerek mi gidelim’ diye konuşurken, bir Amerikalı bunların sesli konuştuklarını söyleyip şikayet etmiş. Sonuçta bir şey çıkmadı. Gittik, baktık, bir sorun yok, kimse şikayetçi değil denildi. Ama dün vizesi iptal edilmiş. İyi bir avukata ihtiyacımız var. Amerikalı bir avukat olursa iyi olur denildi. Yönlendirebileceğiniz biri var mı bize? İyi akşamlar.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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