ABD’de Türk Öğrencilerin Vizesi İptal Edildi: İddiaları Akademisyen Erhan Erkut X Hesabından Paylaştı
Son yıllarda Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine giriş için gerekli olan Schengen vizesine erişim verilen ret kararlarıyla epey zorlaştı. Avrupa gidip tatil yapma hayali Schengen vizelerine takılırken bu ret kararlarından akademisyen, sanatçılar, öğrenciler de nasibini alıyor.
Geçen aylarda İtalya’daki üniversitelerden kabul alan öğrencilere vize çıkmamasına şahit olmuştuk. Şimdi benzer bir olay ABD’de yaşandı.
ABD vizesi almak da o kadar kolay değil. Şimdi ABD vizesi almak isteseniz bile sistem 2027 yılı için randevu veriyor. ABD vizesi almak bu kadar zorken akademisyen Prof. Dr. Erhan Erkut, X hesabından WhatApp gruplarından gelen bir mesajı paylaştı. Mesajdaki iddialara gören ABD’de okuyan pek çok Türk öğrencinin vizeleri iptal edildi.
İşte detaylar…
Türk vatandaşları için Schengen vizesi veya ABD vizesi almak adeta ‘Survivor’a döndü.
Akademisyen Prof. Dr. Erhan Erkut, WhatsApp gruplarından gelen bir mesajı paylaştı: “ABD’de 60 Türk öğrencinin vizesi iptal edildi.”
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