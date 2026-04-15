article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin ve Hürmüz Boğazı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin ve Hürmüz Boğazı Açıklaması

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.04.2026 - 15:47

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açtığını ve Çin'in İran'a silah sevkiyatını durdurma konusunda anlaştığını iddia etti. Truth isimli sosyal medya platformundan açıklama yapan ABD Başkanı Çin'in bu anlaşma karşılığında İran'a silah göndermeyeceğini öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump'ın paylaşımı şöyle;

Trump'ın paylaşımı şöyle;

'Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için de yapıyorum – hem de tüm Dünya için. Bu durum bir daha asla tekrarlanmayacak. İran'a silah göndermemeyi kabul ettiler. Başkan Xi, birkaç hafta sonra oraya gittiğimde bana kocaman sarılacak. Birlikte akıllıca ve çok iyi çalışıyoruz!! Savaşmaktan daha iyi değil mi bu??? AMA UNUTMAYIN, gerekirse savaşmakta da çok iyiyiz – herkesten çok daha iyi!!!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın