A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki Rakipleri Belli Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki Rakipleri Belli Oldu
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.
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Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.
Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:
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Başarılar canlarım.